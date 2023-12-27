Утечка подробностей об отмененном DLC Zombie для Grand Theft Auto V

Информация о GTA V продолжает просачиваться через исходный код, который был обнародован 24 декабря. На данный момент мы уже узнали об отмененных DLC для игры, среди которых были планы на 8 расширений, некоторые из которых посвящены отдельно Франклину, Майклу и Тревору, повествовательное расширение, в котором появится Либерти-Сити, и расширение Zombies.

Последнее, с Зомби, получило больше подробностей в последние часы, после того как многие игроки углубились в коды GTA V и обнаружили следы материала, отмененного Rockstar North в середине 2015 года. В DLC нам бы предстояло взять под контроль выживших, включая главных героев, Франклина, Майкла и Тревора, а также Джимми и Трейси. Как и в других дополнениях Rockstar про зомби, в этом было бы абсолютно новое повествование, где некоторые из этих персонажей были бы заражены, и нам пришлось бы решать, по какому пути идти.

Плюс ко всему, в контенте было бы нечто новое - прямая связь с GTA Online, где игроки могли бы использовать свой прогресс и уникальные возможности DLC в игре с друзьями. Впрочем, мы не знаем, как именно мог бы выглядеть этот функционал и как Rockstar собиралась интегрировать эти элементы в игру.

Без каких-либо дополнительных подробностей, безымянное расширение было отменено после того, как разрабатывалось немногим более года, став одной из жертв внутренних проблем Rockstar North, которые привели к уходу Лесли Бензиса и внутренней реструктуризации студии.