В GTA 5 наконец-то можно играть на телефонах посредством эмуляции

Новый год начался с огромного достижения для сообщества эмуляторов Android и поклонников GTA 5. В игру с открытым миром от Rockstar Games наконец-то можно играть на телефонах благодаря возможности эмуляции. Как было обнаружено на Reddit, игра может работать со скоростью 25-30 кадров в секунду на телефоне Poco F3 с Snapdragon 870, достигая при этом загрузки оперативной памяти более 90%. Это примерна та же производительность, что выдавала версия игры для PS3.

Если производительность эмуляции на Snapdragon 870 вас удивляет, то относительно недавний SD 7+ Gen 2 уже может запускать GTA 5 со скоростью 40-50 кадров в секунду. Этот трюк был протестирован пользователем Reddit. Однако, прежде чем эмулировать игру на телефонах Android, необходимо преодолеть определенные препятствия. Чтобы заставить Wine esync работать в собственной версии, их необходимо рутировать, но в будущем это необходимое условие может быть удалено.

Тем не менее, сообщество всегда предсказывало, что однажды это произойдет; для получения играбельных результатов потребовалось более десяти лет. Ожидается, что многие геймеры Android будут эмулировать GTA 5, если в будущем процесс эмуляции станет проще. Современные устройства уже могут без особых хлопот достигать скорости около 60 FPS.