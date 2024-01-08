В GTA 5 наконец-то можно играть на телефонах посредством эмуляции

Новый год начался с огромного достижения для сообщества эмуляторов Android и поклонников GTA 5. В игру с открытым миром от Rockstar Games наконец-то можно играть на телефонах благодаря возможности эмуляции. Как было обнаружено на Reddit, игра может работать со скоростью 25-30 кадров в секунду на телефоне Poco F3 с Snapdragon 870, достигая при этом загрузки оперативной памяти более 90%. Это примерна та же производительность, что выдавала версия игры для PS3.
Если производительность эмуляции на Snapdragon 870 вас удивляет, то относительно недавний SD 7+ Gen 2 уже может запускать GTA 5 со скоростью 40-50 кадров в секунду. Этот трюк был протестирован пользователем Reddit. Однако, прежде чем эмулировать игру на телефонах Android, необходимо преодолеть определенные препятствия. Чтобы заставить Wine esync работать в собственной версии, их необходимо рутировать, но в будущем это необходимое условие может быть удалено.
Тем не менее, сообщество всегда предсказывало, что однажды это произойдет; для получения играбельных результатов потребовалось более десяти лет. Ожидается, что многие геймеры Android будут эмулировать GTA 5, если в будущем процесс эмуляции станет проще. Современные устройства уже могут без особых хлопот достигать скорости около 60 FPS.
владельцы последних айфонов с лагающими резидентами: 🗿
Справедливости ради, если бы iOS позволяла, у них результат был бы даже лучше. Всегда был приверженцем андроида, но не могу не признавать, что у яблок отличные чипы.
согласен, тут вопрос не в производительности, а в открытости системы. аналогично, если бы не эксклюзивное соглашение с капком, резики точно также на андроид могли бы выйти
Ну и нафиг оно надо? Лучше уж облачную гта чем лагающию.
Да в новости так написано, будто это всем нужно было))
Вроде давно уже, правда не на андроиде!!!