Grand Theft Auto 5 17.09.2013
9.2 21 400 оценок

Владельцы автомастерских и любители тюнинга получают большие бонусы в GTA Online

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4efy
Новости

Все игроки GTA Online могут радоваться, ведь на этой неделе доступны новые бонусы и награды. Автоклуб LS становится главным местом для гонщиков, где они могут насладиться стильными модификациями и услышать рев мощных моторов. Предпринимательская жилка также ценится в подпольной авто-сцене, и именно поэтому вас ждут бонусы для автомастерской, специальные раскраски и удвоенные очки репутации.

Также прямо сейчас можно приобрести свою собственную автомастерскую со скидкой 30% и получить доступ к гаражу для модификаций с выгодными ценами. Завершая заказы автомастерской, вы получите утроенные награды, а доставка редкого экспортного транспорта принесет вам деньги и RP в двойном размере. Данное событие продлится вплоть до 25 мая.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kostya Bashmakov

Пока этот кал на плаву не видать гта6

-1