Владельцы автомастерских и любители тюнинга получают большие бонусы в GTA Online ©

Все игроки GTA Online могут радоваться, ведь на этой неделе доступны новые бонусы и награды. Автоклуб LS становится главным местом для гонщиков, где они могут насладиться стильными модификациями и услышать рев мощных моторов. Предпринимательская жилка также ценится в подпольной авто-сцене, и именно поэтому вас ждут бонусы для автомастерской, специальные раскраски и удвоенные очки репутации.

Также прямо сейчас можно приобрести свою собственную автомастерскую со скидкой 30% и получить доступ к гаражу для модификаций с выгодными ценами. Завершая заказы автомастерской, вы получите утроенные награды, а доставка редкого экспортного транспорта принесет вам деньги и RP в двойном размере. Данное событие продлится вплоть до 25 мая.