За пять дней в расширение San Andreas Mercenaries для GTA Online успело поиграть больше миллиона игроков ©

Многопользовательский режим Grand Theft Auto 5 недавно был дополнен очередным крупным расширением. Для GTA Online выпустили контентное обновление под названием San Andreas Mercenaries, где игрокам предлагают вступить в банду Los Santos Angels, поучаствовать в разборках с армией «Мерриуэзер» и в подпольных операциях разной сложности. Несмотря на приличный возраст проекта, статистика нового апдейта наглядно показывают невероятно высокую популярность GTA среди сообщества.

Согласно последним подсчетам от аналитиков, обновление San Andreas Mercenaries для GTA Online собрало уже больше одного миллиона активных игроков. Если верить статистике, которая основана на публичных игровых сессиях, всего за пять дней первое задание в новом расширении запустили порядка 1,3 миллиона игроков. Для сравнения, дополнение Drug Wars собрало 1,5 миллиона за 10 дней после выхода и достигло 3 миллионов активной пользователей спустя месяц. У нового апдейта есть все шансы превзойти эти цифры, установив новый рекорд для игры.

GTA Online доступна для игры на ПК и консолях. Напомним, ранее стало известно о том, что разработчики убрали из продажи около двухсот транспортных средств. Машины все еще остаются в игре, но добыть их стало гораздо сложнее, что не сильно понравилась игрокам.