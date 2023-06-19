За пять дней в расширение San Andreas Mercenaries для GTA Online успело поиграть больше миллиона игроков

Многопользовательский режим Grand Theft Auto 5 недавно был дополнен очередным крупным расширением. Для GTA Online выпустили контентное обновление под названием San Andreas Mercenaries, где игрокам предлагают вступить в банду Los Santos Angels, поучаствовать в разборках с армией «Мерриуэзер» и в подпольных операциях разной сложности. Несмотря на приличный возраст проекта, статистика нового апдейта наглядно показывают невероятно высокую популярность GTA среди сообщества.
Согласно последним подсчетам от аналитиков, обновление San Andreas Mercenaries для GTA Online собрало уже больше одного миллиона активных игроков. Если верить статистике, которая основана на публичных игровых сессиях, всего за пять дней первое задание в новом расширении запустили порядка 1,3 миллиона игроков. Для сравнения, дополнение Drug Wars собрало 1,5 миллиона за 10 дней после выхода и достигло 3 миллионов активной пользователей спустя месяц. У нового апдейта есть все шансы превзойти эти цифры, установив новый рекорд для игры.
GTA Online доступна для игры на ПК и консолях. Напомним, ранее стало известно о том, что разработчики убрали из продажи около двухсот транспортных средств. Машины все еще остаются в игре, но добыть их стало гораздо сложнее, что не сильно понравилась игрокам.
При этом обновление хрень ленивая, миссии нудные и скучные, в них нет практически никакого сценария и катсцен (уже тем более на 4 человек), новый транспорт не очень, оружие тоже, только новый самолёт интересен (и то как для трюков, а не как боевая единица).
Кучу старого транспорта убрали для покупки, и даже за донатную подписку ты не сможешь взять именно то, что тебе нужно, а придётся надеется на рандом.
В общем, как было старое DLC «Heists» 2015 года, с набором классических масштабных ограблений, лучшим за всю историю онлайна, так им и остаётся.
Вырезали 200 авто из магазина и добавили шоурум с этими вырезанными авто за 5$ gta+ подписку - все-равно схавали. Игра помойкой стала уже.
да нет,вырезаный транспорт будет появляться на колесе удачи в казино, и в магазине у Симона, но блин вырезали не только тот транспорт что из трафика да и вообще устаревший но с буквально с прошлогодних обновлений что весьма странно
Ты не знаешь о чем говоришь, Stirling GT вырезанный уже в шоуруме для gta+ подписчиков стоит. И ротация будет меняться как в фортнайте и подобных. Да, там нет сразу 200 авто, но они это ради платного "fomo" сделали. И даже если у симона будут появляться, то скорее всего раз в год, а в шоуруме раз в 3 месяца условные. Да и кто сказал что лучшие из вырезанных авто будут будут в бесплатном шоуруме симона? Схема прогнившая как этот мир, но рабочая.
Ну это не новость у них так чуть ли не после каждого крупного обновления
Это фейл а не обнова
Прошёл я все операции в одиночку)) Чаще беру операцию "ТОЧЕЧНЫЙ УДАР", пройти эту операцию можно быстро и 60 тыс. получать с бонусам))
Так ГТА онлайн давно уже помойка, чего от нее ждут непонятно
Не обижай дети