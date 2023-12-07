Фанаты GTA 6 разочарованы решением Rockstar забыть о PC-платформе

Вышел официальный трейлер GTA 6, в котором раскрывается множество деталей нового Vice City. Он уже побил несколько рекордов на YouTube. Кроме того, разработчики подтвердили, что игра не будет выпущена на PC на старте. Скорее всего, игра появится на этой платформе в 2026 или 2027 году, но фанаты недовольны таким решением.

Вскоре после выхода трейлера фанаты принялись обсуждать на Reddit, что игра не выйдет на ПК. Некоторые фанаты не были шокированы, ведь Rockstar уже давно так поступает. Начиная с GTA 4 и заканчивая Red Dead Redemption 2, команда всегда откладывала свои ПК-порты.

Поэтому было легко предсказать, что GTA 6 последует этой тенденции. Однако это не помешало другим фанатам выразить свое возмущение таким решением, ведь все больше людей переходят на ПК как на предпочтительную платформу.

Другие считают, что Rockstar надеется на то, что люди будут дважды покупать предстоящую игру Grand Theft Auto. Недавний анализ подтверждает этот вывод: почти половина владельцев GTA 5 приобрели игру более одного раза.

Между тем некоторые даже заявляют, что в качестве мести разработчикам они прибегнут к пиратству, как только игра станет доступна на ПК.

С другой стороны, различные пользователи социальных сетей признались, что в 2025 году они пересядут на консоль только ради GTA 6.

Хотя никто не знает точной причины такой стратегии Rockstar, пользователи социальных сетей предположили, что это может быть как-то связано с решениями их материнской компании.