Генеральный директор Take-Two не считает, что утечка трейлера GTA 6 навредила компании

Одним из самых громких событий декабря стала утечка и последующий выпуск первого трейлера Grand Theft Auto 6. В беседе с IGN генеральный директор Take-Two Штраус Зельник сказал, что он разочарован утечкой, но в конечном итоге она не нанесла вреда компании.

«Удивительно, когда анонс трейлера стал огромной новостью, а потом мы были очень рады, когда трейлер взорвал Интернет… так что мы очень счастливы и взволнованы», — сказал Зельник. «Что касается утечки информации, это всегда разочаровывает команду, но в конечном итоге я не думаю, что она нам навредила».

В GTA 6 присутствует первая женщина-протагонист игры, Люсия, которая возвращается в Вайс-Сити в штате Леонида. Также ожидается, что игроки смогут путешествовать по разным локациям игры за пределами Вайс-Сити.

С момента публикации трейлер GTA 6 на официальном канале собрал более 174 миллионов просмотров. В настоящее время выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 2025 календарный год. Как и GTA 5, игра не выйдет на ПК во время первоначального релиза.