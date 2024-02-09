GTA 6 выйдет к марту 2025 года, согласно финансовому прогнозу Take-Two

Во время телеконференции по доходам за третий квартал 2024 года компания Take-Two Interactive Software сообщила, что придерживается своего огромного прогноза выручки в размере 8 миллиардов долларов на 2025 финансовый год, который охватывает апрель 2024 года и март 2025 года. Таким образом, ожидается, что релиз Grand Theft Auto 6 произойдет в период с января 2025 года по март 2025 года.

В беседе с инвесторами Зельник отметил, что, по его мнению, ожидания от GTA 6 гораздо выше, чем от GTA V. С другой стороны, он сказал, что на сегодняшний день продано 195 миллионов копий GTA V. Он добавил, что компания воздерживается от прогнозов относительно того, как поведет себя GTA 6, но очевидно, что ожидания очень и очень высоки.