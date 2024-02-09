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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 435 оценок

GTA 6 выйдет к марту 2025 года, согласно финансовому прогнозу Take-Two

monk70
Новости

Во время телеконференции по доходам за третий квартал 2024 года компания Take-Two Interactive Software сообщила, что придерживается своего огромного прогноза выручки в размере 8 миллиардов долларов на 2025 финансовый год, который охватывает апрель 2024 года и март 2025 года. Таким образом, ожидается, что релиз Grand Theft Auto 6 произойдет в период с января 2025 года по март 2025 года.

В беседе с инвесторами Зельник отметил, что, по его мнению, ожидания от GTA 6 гораздо выше, чем от GTA V. С другой стороны, он сказал, что на сегодняшний день продано 195 миллионов копий GTA V. Он добавил, что компания воздерживается от прогнозов относительно того, как поведет себя GTA 6, но очевидно, что ожидания очень и очень высоки.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
RAMFALL

Губа не дура, но статус гта вполне это оправдывает

3
Lvinomord

Время сейчас быстро летит. Не успеешь оглянуться,как игра уже вышла).

2
BoyarinYOBA

Ты успеешь оглянуться и ты умер

4
xXHASLXx BoyarinYOBA

от кринжа

3
Lvinomord BoyarinYOBA

Ничего страшного. Отресплюсь

2
ReFun Lvinomord

В Африке

2
Lvinomord ReFun

У меня нет этого длс(

2
ReFun

Значит на пк аж 26. Оно и неплохо, хоть успею комп собрать на некст железе.

1
Altered

А на ПК осенью 2025?

0