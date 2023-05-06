Инсайдер: Карта GTA 6 выйдет далеко за пределы Вайс-Сити ©

Последние утечки от довольно надежных инсайдеров говорят о том, что Вайс-Сити может быть лишь небольшой частью огромной карты в грядущей игре GTA 6. Какие места еще могут ожидать фанаты?

Некоторое время назад мы узнали, что карта в GTA 6 будет просто колоссальной. Что касается целевых локаций в Вайс-Сити, мы найдем, среди прочего: Rockridge, Airport Central, Keys House и Little Haiti. Зоны будут разделены на более и менее урбанизированные. В то время инсайдеры сообщали, что в новой части серии GTA появятся два играбельных персонажа, Люсия и Джейсон, дуэт, вдохновленный известной в поп-культуре парой Бонни и Клайд.

Теперь, согласно дальнейшим утечкам, игра также перенесет нас в Мексику, где будет происходить большая часть событий. Но это еще не все. Источники также сообщают, что действие пролога игры может происходить в Бразилии в 2003 году. Родители главных героев GTA 6 должны были быть убиты во время захватов картелей именно в этот период. Среди частых слухов была также... Куба, с точки зрения страны, где могут быть укоренены несколько нитей общей сюжетной линии. Инсайдер недавно сообщил, что он "на 80% уверен в существовании Карцер-Сити (самый опасный город в штате Либерти), Вайс-Сити, Кубы, и других".

На практике это означает, что GTA 6 предложит Вайс-Сити не только как аллюзию на реальный Майами, штат Флорида. Игрокам также будет предоставлена возможность исследовать: Мексику, Бразилию или Кубу - по сообщениям, по крайней мере, части этих стран из Центральной и Южной Америки.