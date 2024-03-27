По данным Kotaku, Grand Theft Auto 6 выйдет не раньше осени 2025 года

Grand Theft Auto 6, вероятно, одна из самых ожидаемых игр в истории, миллионы игроков по всему миру ждут лакомых кусочков информации и скриншотов грядущего криминального симулятора в открытом мире. На днях авторитетный портал Kotaku сообщал, что разработка столько амбициозного и огромного проекта не укладывается в сроки и релиз может быть отодвинут на 2026 год.

Теперь же редакторы Kotaku узнали из других источников, что, хотя выход игры в начале 2025 года был возможен в какой-то момент, но этого больше нет. Что касается того, почему некоторые так думали, то, похоже, эта информация устарела и является признаком кризиса Rockstar Games. Сообщается, что не все всегда находятся на одной волне и в курсе событий разных отделов и команд.

Однако большинство источников были уверены, что релиз в начале 2025 года уже невозможен. Вместо этого цель твердо установлена «осень 2025 года», и хотя большинство, похоже, уверены в достижении этой даты, некоторые все же говорят, что существует вероятность задержки, как уже говорилось ранее.