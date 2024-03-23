Сообщается, что разработка GTA6 отстаёт от графика; релиз могут перенести на 2026 год

В декабре прошлого года, спустя буквально годы спекуляций, слухов и утечек, Rockstar наконец выпустила первый трелер Grand Theft Auto 6 с указанием выхода в 2025 году. Согласно новому отчёту Kotaku, текущая цель Rockstar — выпустить Grand Theft Auto 6 к началу 2025 года, но разработка отстаёт от того, и дата выпуска вполне может сдвинуться на более поздний срок: либо конем 2025 года, либо начало 2026 года. Судя по всему, перенос на 2026 год — это всего лишь «чрезвычайный» план на данный момент, но иногда случаются чрезвычайные ситуации. На данный момент никаких изменений в планах по рекламному продвижению GTA 6 нет, но, по словам представителей компании, решения о датах выпуска и тому подобном обычно принимаются в последнюю секунду.

В рамках стремления к более своевременному выпуску Grand Theft Auto 6 Rockstar требует полного возвращения в офис для всех сотрудников. Заявленной причиной этого является безопасность и гарантия качества, но есть некоторые сотрудники, которые опасаются, что это также позволит Rockstar вернуться к своим старым тяжелым временам, когда сотрудники тратили более 80 часов в неделю на завершение разработки игр, таких, как GTA V и Red Dead Redemption 2.

На данный момент выпуск Grand Theft Auto 6 запланирован на Xbox Series X/S и PS5 где-то в 2025 году.