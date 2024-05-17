Take-Two подтвердила, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года

Take-Two Interactive подтвердила, что следующая игра Rockstar Games в серии Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 6, выйдет осенью 2025 года.

В своем отчете за четвертый квартал и 2024 финансовый год Штраус Зельник, председатель и генеральный директор Take-Two, заявил, что выпуск GTA 6 запланирован на осень 2025 года. Он упомянул, что компания завершила 2024 финансовый год с сильными результатами четвертого квартала, включая чистые заказы в размере $1,35 млрд, что превысило верхний предел прогнозного диапазона. Многие из ее ключевых франшиз превзошли результаты, включая NBA 2K24; Внутриигровые покупки Zynga, во главе с Toon Blast и ее новейшей версией Match Factory!; серия Red Dead Redemption и серия Grand Theft Auto.

Штраус далее отметил, что, поскольку Take-Two Interactive вступает в 2025 финансовый год с позитивной динамикой, она рассчитывает достичь чистых заказов на уровне от 5,55 до 5,65 миллиардов долларов. Перспективы компании отражают сужение ранее установленного Rockstar Games календарного окна на 2025 год до конца календаря 2025 года для Grand Theft Auto 6. Он сказал, что издатель глубоко уверен, что Rockstar Games предоставит «беспрецедентный развлекательный опыт», и его ожидания относительно коммерческого воздействия игры продолжают расти.

Заглядывая в будущее, Штраус полагает, что Take-Two Interactive готова достичь нового уровня успеха и ожидает последовательного роста чистых заказов в 2025, 2026 и 2027 финансовых годах. Он отметил, что компания уверена, что сможет увеличить масштабы, увеличить свою прибыль и обеспечить лучшую в отрасли прибыль для своих акционеров, предоставляя свой портфель титулов.