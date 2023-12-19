Трейлер GTA 6 установил новый абсолютный рекорд на YouTube

GTA 6, по всей видимости, стала самым важным событием или, по крайней мере, открытием всего года, и это видно по последствиям, вызванным выходом трейлера, который стал самым популярным видео на YouTube за всю историю. За первые несколько часов ролик успел побить все рекорды по количеству просмотров, чему почти никто не удивился, если учесть, с каким нетерпением ждали первый трейлер GTA 6.

Это также принесло немало дивидендов в копилку Тома Петти, автора песни, служащей саундтреком к игре, которую в Spotify активно слушали после выхода трейлера. То же самое, кстати, позже произошло и с Alan Wake 2, с Poets of the Fall. И даже сейчас лихорадка вокруг GTA 6 ставит все новые рекорды, попадая в топ самых популярных видео на YouTube.

С 4 декабря по сегодняшний день трейлер собрал 10 868 747 лайков от сообщества YouTube. До этого рекорд принадлежал трейлеру болливудского фильма Dil Bechara, который побила Rockstar Games.

К слову, с момента публикации в сети трейлер принес Rockstar 10 миллионов подписчиков на YouTube и три официальных рекорда Гиннесса. Игра, которая станет продолжением не менее успешной Grand Theft Auto V, уже стала одним из самых обсуждаемых видеоигровых продуктов последнего времени.