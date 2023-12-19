Трейлер GTA 6 установил новый абсолютный рекорд на YouTube

GTA 6, по всей видимости, стала самым важным событием или, по крайней мере, открытием всего года, и это видно по последствиям, вызванным выходом трейлера, который стал самым популярным видео на YouTube за всю историю. За первые несколько часов ролик успел побить все рекорды по количеству просмотров, чему почти никто не удивился, если учесть, с каким нетерпением ждали первый трейлер GTA 6.
Это также принесло немало дивидендов в копилку Тома Петти, автора песни, служащей саундтреком к игре, которую в Spotify активно слушали после выхода трейлера. То же самое, кстати, позже произошло и с Alan Wake 2, с Poets of the Fall. И даже сейчас лихорадка вокруг GTA 6 ставит все новые рекорды, попадая в топ самых популярных видео на YouTube.
С 4 декабря по сегодняшний день трейлер собрал 10 868 747 лайков от сообщества YouTube. До этого рекорд принадлежал трейлеру болливудского фильма Dil Bechara, который побила Rockstar Games.
К слову, с момента публикации в сети трейлер принес Rockstar 10 миллионов подписчиков на YouTube и три официальных рекорда Гиннесса. Игра, которая станет продолжением не менее успешной Grand Theft Auto V, уже стала одним из самых обсуждаемых видеоигровых продуктов последнего времени.
Уровень хайпа вокруг ГТА мало что может переплюнуть.
Уровень хайпа вокруг гта может переплюнуть только уровень ненависти на за то что релиза на пк не будет как минимум до 2026 😂
Что четвёртая часть, что пятая, выходили сперва на консолях. Пора бы уже привыкнуть к тому, что консольщики выступают бета-тестерами. :)
Помоему лучше дождаться хорошо оптимизированный продукт, нежели кусок кода как это было с КБ и прочими проектами
Всём рекордам рекорд.
Не трейлер установил рекорд, а люди, которые его смотрели
Что тут удивляться, 10 лет без новой части, ещё как минимум полтора года ждать, и то выйдет сначала на консолях.
Просто все просмотревшие ожидали увидеть нечто лучшее и интересное, но не все для себя открыли ожидаемое.
Я тоже посмотрел трейлер хотя мне эта серия не интересна в принципе,больше всего порадовало что не побоялись настоящих баб завести а не трансгендерных уродов.
Спасибо,что держишь в курсе.