Студия GamesVoice показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City

Сегодня студия GamesVoice в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024 выпустила новое видео, в котором показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City.

В видео демонстрируются катсцены преимущественно из начала игры, а так же различные геймплейные кадры в самом городе - уже сейчас можно получить представление о том, как будет выглядеть Grand Theft Auto: Vice City с русским дубляжом.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но вчера представители студии заявили, что они уже тестируют полную сборку перевода игры, которая "находится где-то через одну от финальной".

Озвучка будет выпущена как для оригинальной игры, так и для Definitive Edition. Кроме того, создатели мода GTA Vice City: The Nextgen Edition на движке RAGE ранее сообщали о том, что постараются адаптировать озвучку к релизу модификации, если она выйдет до релиза мода.