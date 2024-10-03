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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 602 оценки

Студия GamesVoice показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City

AceTheKing

Сегодня студия GamesVoice в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024 выпустила новое видео, в котором показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City.

В видео демонстрируются катсцены преимущественно из начала игры, а так же различные геймплейные кадры в самом городе - уже сейчас можно получить представление о том, как будет выглядеть Grand Theft Auto: Vice City с русским дубляжом.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но вчера представители студии заявили, что они уже тестируют полную сборку перевода игры, которая "находится где-то через одну от финальной".

Озвучка будет выпущена как для оригинальной игры, так и для Definitive Edition. Кроме того, создатели мода GTA Vice City: The Nextgen Edition на движке RAGE ранее сообщали о том, что постараются адаптировать озвучку к релизу модификации, если она выйдет до релиза мода.

77
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
VaZZers

И радиостанции перевели?

Будем посмотреть

26
killerden7775

Если мне память не изменяет,то да) Мой товарищ который ведёт тесное сотрудничество с GamesVoice говорил мне об этом и жаловался на,то что это было достаточно сложно-_-
Тем не менее у них достаточно большие планы на несколько других проектов,я до сих пор пытаюсь его уговорить на озвучку The Punisher)))

0
TastelessGerman

Вау, да это шедевр, я впечатлён. Игра детства с переводом на русский и улучшенной графикой. Аж какая то настальгия нахлынула 😭

12
mrKAB2N

Ах, пушка, отлично попали голоса, очень понравилось!
Жду как раз из-за радио, у Рокстар там постоянные отсылки, надеюсь GamesVoice правильно всё поймут. Ну и конечно же, может когда ни будь и на ГТА 4 озвучку получим)

9
aka_sektor

Неплохо, Пол Уокер на озвучке)

7
R3iz0r

Полицейский рации перевели имею виду на машине?

5
oldgooddog

Абсолютно всё перевели.

4
War is Hell

заорал в голос с рекламы Дегенетрона XD. Озвучка хороша

4
Олег Закиров

Бля, дак это просто прекрасно, ждём gta vc next gen edition, озвучку от этих уважаемых господ, берём пару грамм шобек и пизdеу

3
Maxinick

моложав голосок у тоимми то

2
Melsinner

Огонь) молодцы ребята)

2
Пользователь ВКонтакте

Видать до следующего века будем ждать гта вс в озвучке гв. 😔 // Олег Малышев

0
AlexFoRestor

В целом гуд, но вот Эйвери как-то мискастнули чутка. Звучит как 200-летний маг из какой-то фэнтези рпг.

0
Юрий Пенкин

вообще то эйвери как раз и озвучивает npc из gothic 2, а томми это гг risen

0
SadSuccub

GTA 4 или GTA 5 бы кто перевёл, чо они старые части переозвучивают, озвучек и так вышло достаточно много.))

0
Ely Maze

Озвучка заказная но если хочешь можешь заказать на сайте у них ценник есть

1
Swit-vlad

гта 5 уже в нейронке есть, вполне играбильно

-2
juster1192 Ely Maze

А кто-нибудь помнит, какую сумму они запросили за borderlands 2? Сколько там уже лет прошло?))

0
SadSuccub Ely Maze

:D

0
Игромэнс

Звучит кайф, но уже не нужно, ток тому кто заказал кайфануть точно получится.

0
РикоЧико

Неплохо, но голоса уже все люто приевшиеся.

0
Uma Silnee

ух ты. перепройду

0
Дроникс

Так что бы было!А по факту им что заняться нечем?

-1
Cryptocurrencyhead

Никто еще вроде профессионально не переводил GTA на свой местный нахрюк. Молодцы эти хрюсичи.

-1
Soomochka

Озвучка супер, а вот игра дерево-деревом. Невозможно играть. Я её на старте проходил раз 5 наверное. Сейчас уже все, устарела сильно.

-4
Gangsta_Dan

Не знаю, мне оригинальный англоязычный Фернандо Мартинес нравится с Emotion FM. Актер озвучки местами переигрывал, не в попадал в эмоцию

-6
Саня Цукино Усаги

Пусть тогда субтитры переписывают. Ненавижу когда озвучка не совпадает с субтитрами

-7
EvgenyDMT

Озвучка крутая,а графон гомно,и как в это играть..?

-9
666ANUBIS666

Зачем?

-16
Mystik_86

чтобы было

4
OculusMortem

Затем что кто-то заказал.

2
Комментарий удален
Робот Колдун Шмоня Натанзон

Всё правильно, там было собрано около 23-26к а потом резко чел весь сбор закрыл. Я сам на бусти 4к потихоньку закину, каждый день чекал шкалу сборов так сказать. Боюсь других гта не будут переводить. Эта вон сколько затянулась

6
Шмоня Натанзон Робот Колдун

Сейчас все нейронку штампуют, тяп, ляп и готово. Дивинити 2 Балдурс 3.

0