Студия GamesVoice показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City

Сегодня студия GamesVoice в рамках онлайн-презентации VoiceCon 2024 выпустила новое видео, в котором показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City.
В видео демонстрируются катсцены преимущественно из начала игры, а так же различные геймплейные кадры в самом городе - уже сейчас можно получить представление о том, как будет выглядеть Grand Theft Auto: Vice City с русским дубляжом.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но вчера представители студии заявили, что они уже тестируют полную сборку перевода игры, которая "находится где-то через одну от финальной".
Озвучка будет выпущена как для оригинальной игры, так и для Definitive Edition. Кроме того, создатели мода GTA Vice City: The Nextgen Edition на движке RAGE ранее сообщали о том, что постараются адаптировать озвучку к релизу модификации, если она выйдет до релиза мода.
И радиостанции перевели?
Будем посмотреть
Если мне память не изменяет,то да) Мой товарищ который ведёт тесное сотрудничество с GamesVoice говорил мне об этом и жаловался на,то что это было достаточно сложно-_-
Тем не менее у них достаточно большие планы на несколько других проектов,я до сих пор пытаюсь его уговорить на озвучку The Punisher)))
Вау, да это шедевр, я впечатлён. Игра детства с переводом на русский и улучшенной графикой. Аж какая то настальгия нахлынула 😭
Ах, пушка, отлично попали голоса, очень понравилось!
Жду как раз из-за радио, у Рокстар там постоянные отсылки, надеюсь GamesVoice правильно всё поймут. Ну и конечно же, может когда ни будь и на ГТА 4 озвучку получим)
Неплохо, Пол Уокер на озвучке)
Полицейский рации перевели имею виду на машине?
Абсолютно всё перевели.
заорал в голос с рекламы Дегенетрона XD. Озвучка хороша
Бля, дак это просто прекрасно, ждём gta vc next gen edition, озвучку от этих уважаемых господ, берём пару грамм шобек и пизdеу
моложав голосок у тоимми то
Огонь) молодцы ребята)
Видать до следующего века будем ждать гта вс в озвучке гв. 😔 // Олег Малышев
В целом гуд, но вот Эйвери как-то мискастнули чутка. Звучит как 200-летний маг из какой-то фэнтези рпг.
вообще то эйвери как раз и озвучивает npc из gothic 2, а томми это гг risen
GTA 4 или GTA 5 бы кто перевёл, чо они старые части переозвучивают, озвучек и так вышло достаточно много.))
Озвучка заказная но если хочешь можешь заказать на сайте у них ценник есть
гта 5 уже в нейронке есть, вполне играбильно
А кто-нибудь помнит, какую сумму они запросили за borderlands 2? Сколько там уже лет прошло?))
:D
Звучит кайф, но уже не нужно, ток тому кто заказал кайфануть точно получится.
Неплохо, но голоса уже все люто приевшиеся.
ух ты. перепройду
Так что бы было!А по факту им что заняться нечем?
Никто еще вроде профессионально не переводил GTA на свой местный нахрюк. Молодцы эти хрюсичи.
Озвучка супер, а вот игра дерево-деревом. Невозможно играть. Я её на старте проходил раз 5 наверное. Сейчас уже все, устарела сильно.
Не знаю, мне оригинальный англоязычный Фернандо Мартинес нравится с Emotion FM. Актер озвучки местами переигрывал, не в попадал в эмоцию
Пусть тогда субтитры переписывают. Ненавижу когда озвучка не совпадает с субтитрами
Озвучка крутая,а графон гомно,и как в это играть..?
Зачем?
чтобы было
Затем что кто-то заказал.
Всё правильно, там было собрано около 23-26к а потом резко чел весь сбор закрыл. Я сам на бусти 4к потихоньку закину, каждый день чекал шкалу сборов так сказать. Боюсь других гта не будут переводить. Эта вон сколько затянулась
Сейчас все нейронку штампуют, тяп, ляп и готово. Дивинити 2 Балдурс 3.