Take-Two забанила YouTube-канал GTA Vice City Nextgen Edition

За два дня до официального релиза GTA Vice City Nextgen Edition компания Take-Two заблокировала YouTube-канал создателей модификации. Пока Revolution Team не прокомментировала случившееся.

Сейчас канал недоступен по старому адресу, а при попытках посмотреть любой ролик высвечивается следующая плашка: «Видео недоступно. Его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Take-Two Interactive». Как минимум с причиной блокировки на данный момент всё ясно.

Команда разработчиков ещё не разъяснила, что будет с самим проектом и не постигнет ли его судьба недавней модификации Liberty City Preservation Project. Напомним, что тогда Rockstar Games запретила распространение проекта спустя две недели после выхода.

Релиз GTA Vice City Nextgen Edition всё ещё ожидается 25 января. Масштабная модификация перенесёт весь контент из Grand Theft Auto: Vice City на движок четвёртой игры.