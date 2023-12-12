Консольная версия GTFO все еще серьезно рассматривается разработчиками

Изначально выпущенная в раннем доступе Steam, GTFO от 10 Chambers, казалось, в какой-то момент должна была появиться на консолях. Что ж, прошло четыре года, вышла последняя глава, а новостей о консольной версии GTFO до сих пор нет.

Во время недавно интервью 10 Chambers рассказали о консольной версии GTFO и о том, что с ней происходит. Соучредитель студии Саймон Виклунд не обошёл эту проблему стороной и даже привел пример одного из препятствий, с которыми сталкивается команда разработчиков при портировании игры на консоли.

Мы ищем варианты получения подходящих инструментов или помощи, чтобы выпустить игру на консолях. Чего мы еще не делали. Мы пытаемся сдвинуть это с мертвой точки

Продолжая беседу, Виклунд упоминает, что элемент взлома терминала в GTFO представляет собой проблему, когда дело доходит до консольной версии, поскольку для этого требуется клавиатура, которая обычно не используется консольными геймерами.

Это будет одна из задач заставить GTFO работать на консолях. Вот только как заставить это работать с контроллером? Это будет непросто. Мы рассматриваем возможность создания чего-то более подходящего для консолей.

Хотя дата выпуска или официальное объявление не объявлены, похоже, что GTFO появится на консолях в какой-то момент.