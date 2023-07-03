Обновление The Guild 3 добавляет поддержку модов и редактор карт ©

Спустя более года после финального релиза и многолетней одиссеи по раннему доступу в The Guild 3 теперь появился редактор карт и поддержка модов.

Игроки могут найти ModLauncher, все скрипты и PDF-файлы в подпапке «Modding» в пути установки The Guild 3. EggMod доступен в Steam Workshop. Сохранения с версий 1.0.1 по 1.0.5 должны продолжать работать, и ниже приведен официальный список изменений для патча 1.0.7.

Примечания к патчу:

Добавлен официальный редактор карт, с помощью которого вы можете создавать свои собственные карты + PDF с документацией к редактору

Добавлена официальная программа запуска модов, позволяющую устанавливать моды из Мастерской Steam + PDF-файл с документацией по программе запуска модов

Добавлен пример мода под названием "EggMod"

Добавлен PDF-файл с документацией о сценариях в The Guild 3.

Сделаны некоторые графические улучшения

Добавлена венгерская локализация

Исправлено несколько мелких ошибок

The Guild 3 — это уникальная смесь экономического симулятора, стратегии, симулятора исторической жизни и ролевой игры. Ваша цель – создать семейную династию, которая сможет существовать веками. Пока мир вокруг вас и вашей династии снова и снова перестраивается, вам предстоит доказывать свое мастерство в ремеслах и торговле, на светских мероприятиях и, наконец, в политике и злонамеренных интригах.