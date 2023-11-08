Первое контентное обновление для Guild Wars 2: Secrets of the Obscure стало доступно для всех владельцев дополнения

Первое контентное обновление для Guild Wars 2: Secrets of the Obscure выходит сегодня бесплатно для всех владельцев расширения. Обновление под названием "Сквозь завесу" добавит в игру новую карту за пределами Тирии, где обитают Криптис и их огромные полчища, а также новые награды, новые реликвии и Convergences - новое масштабное мероприятие, рассчитанное на 50 игроков. В Convergences героям предстоит сразиться с самыми легендарными чемпионами Криптиса в сложных схватках, а также получить одни из самых заманчивых наград расширения.

28 ноября игроки получат первый шанс опробовать новое оружие в своей любимой профессии. В преддверии выхода следующего крупного обновления игроки получат возможность продемонстрировать новые навыки владения оружием и высказать свои замечания. Специальное бета-тестирование продлится с 28 ноября по 3 декабря.