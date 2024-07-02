Число игроков файтинга Guilty Gear: Strive превысило три миллиона человек

Компания Arc System Works объявила, что число игроков в Guilty Gear -Strive- превысило три миллиона человек по всему миру. В честь этого события была выпущена новая иллюстрация художника Фумитаки Хирачи, который уже входил в команду разработчиков игры и поэтому идеально соответствует ее стилю. Вы можете увидеть ее далее в новости.

Стоит отметить, что Arc System Works говорила не о продажах, а о количестве игроков, так как Guilty Gear -Strive- находится на сервисе подписки Xbox Game Pass. Поэтому мы не знаем, сколько копий было продано на самом деле и сколько новых игроков появилось благодаря сервису Microsoft. В том же официальном пресс-релизе говорится о количестве игроков, пришедших со всех платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также PC.

Последние официальные данные о продажах говорят о 1 миллионе копий, проданных в 2022 году. В августе прошлого года сообщалось о 2,5 миллионах игроков.