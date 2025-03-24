Файтинг Guilty Gear: Strive получит нового бойца 24 марта

Arc System Works анонсировала, что персонаж Веном из Guilty Gear: Strive станет доступен в загружаемом контенте с 24 марта. Он будет стоить $6,99 или 880 иен.

Веном — лидер гильдии ассасинов, известный своим мягким характером и честностью, который, несмотря на свою жесткость, ценит эмоции и сочувствие. Его озвучивают Дзюнъити Сувабэ (на японском) и Говард Ванг (на английском).

В оригинальной истории персонаж погибает в бою с Бедманом, но его спасает Робо-Кай. После восстановления Веном открывает пекарню, сменив жизнь на более мирную. Но в нем просыпается новый каратель, известный как «Фантом», который решает защищать город, сражаясь не ради других, а ради собственной чести.

Guilty Gear: Strive доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.