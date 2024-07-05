Первый тизер-трейлер аниме по мотивам Guilty Gear Strive

Во время выставки Anime Expo компания Arc System Works представила мировой премьерный тизер-трейлер к предстоящему аниме Guilty Gear Strive: Dual Rulers, выход которого намечен на следующий год.
Guilty Gear Strive: Dual Riders - это аниме-адаптация одноименного файтинга, которую анимирует SANZIGEN. Хотя тизер мало что рассказал о сюжете, в трейлере были показаны главные герои долгоиграющего файтинга -Сол Бэдгай и Син Киске. В трейлере, стилизованном под сцены из игры, им предстоит сразиться с новым таинственным противником по имени Уника.
прости хоспади...боруто?