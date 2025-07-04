Hades 2 почти готова: вышел "вероятно, последний" патч перед релизом

Supergiant Games выпустила десятое обновление для Hades II в раннем доступе — и, по словам студии, это «вероятно, последний патч» перед полноценным релизом версии 1.0. Апдейт, вышедший 2 июля, вносит многочисленные правки баланса и технические улучшения, но главное — он фактически обозначает финальный этап разработки.
Несмотря на это, точную дату выхода полной версии разработчики пока не назвали. Однако учитывая регулярность апдейтов и темп работы, релиз, скорее всего, состоится до конца 2025 года.
Hades II находится в раннем доступе с весны 2024 года. За это время игра получила три крупных обновления, в том числе недавнее, которое добавило новые аспекты оружия и расширило систему отношений между персонажами.
В отличие от первой части, вторая игра не появится на всех платформах одновременно. Supergiant уже подтвердила, что версия 1.0 сначала выйдет на ПК, Nintendo Switch и Switch 2, а вот релиз на PlayStation и Xbox состоится позднее — когда именно, пока неясно.
Фанаты могут уже начинать обратный отсчёт.
Ждем, 1 часть понравилась, прошел на ПК с геймпадом.
С геймпадом? Ну и изврат)
Так с геймпадом удобнее
Вот этого мне совсем не понятно. Мне очень неудобно играть в те игры, где нужно быстро выбирать направление для взгляда или прицела. А вспомогательное прилипание прицела мне только мешает, вмешиваясь в задуманный план. Корочь, для меня только клава+мышь. Геймпад беру в руки только в тех случаях, когда нет нужды целиться. Файтинги, гоночки или что-то вроде HoloCure.
хорошая новость. значит скоро смогу пройти игру по-нормальному до конца, а не цедить контент по капле в обновлении.
Наконец можно будет нормально проходить, а не перепроходить после обновы из-за желания увидеть то, что могло быть пропущено.
Нарциссу прям крутой арт запилили, молодечики
Ой, да после релиза тоже куча патчей будет.