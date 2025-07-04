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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.3 282 оценки

Hades 2 почти готова: вышел "вероятно, последний" патч перед релизом

butcher69 butcher69

Supergiant Games выпустила десятое обновление для Hades II в раннем доступе — и, по словам студии, это «вероятно, последний патч» перед полноценным релизом версии 1.0. Апдейт, вышедший 2 июля, вносит многочисленные правки баланса и технические улучшения, но главное — он фактически обозначает финальный этап разработки.

Несмотря на это, точную дату выхода полной версии разработчики пока не назвали. Однако учитывая регулярность апдейтов и темп работы, релиз, скорее всего, состоится до конца 2025 года.

Hades II находится в раннем доступе с весны 2024 года. За это время игра получила три крупных обновления, в том числе недавнее, которое добавило новые аспекты оружия и расширило систему отношений между персонажами.

В отличие от первой части, вторая игра не появится на всех платформах одновременно. Supergiant уже подтвердила, что версия 1.0 сначала выйдет на ПК, Nintendo Switch и Switch 2, а вот релиз на PlayStation и Xbox состоится позднее — когда именно, пока неясно.

Фанаты могут уже начинать обратный отсчёт.

19
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Latesis

Ждем, 1 часть понравилась, прошел на ПК с геймпадом.

5
Hloort

С геймпадом? Ну и изврат)

5
Vinden Hloort

Так с геймпадом удобнее

2
Hloort Vinden

Вот этого мне совсем не понятно. Мне очень неудобно играть в те игры, где нужно быстро выбирать направление для взгляда или прицела. А вспомогательное прилипание прицела мне только мешает, вмешиваясь в задуманный план. Корочь, для меня только клава+мышь. Геймпад беру в руки только в тех случаях, когда нет нужды целиться. Файтинги, гоночки или что-то вроде HoloCure.

1
Magmor

хорошая новость. значит скоро смогу пройти игру по-нормальному до конца, а не цедить контент по капле в обновлении.

2
Hloort

Наконец можно будет нормально проходить, а не перепроходить после обновы из-за желания увидеть то, что могло быть пропущено.

1
Hevin

Нарциссу прям крутой арт запилили, молодечики

2
Кей Овальд

Ой, да после релиза тоже куча патчей будет.

2