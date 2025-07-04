Hades 2 почти готова: вышел "вероятно, последний" патч перед релизом

Supergiant Games выпустила десятое обновление для Hades II в раннем доступе — и, по словам студии, это «вероятно, последний патч» перед полноценным релизом версии 1.0. Апдейт, вышедший 2 июля, вносит многочисленные правки баланса и технические улучшения, но главное — он фактически обозначает финальный этап разработки.

Несмотря на это, точную дату выхода полной версии разработчики пока не назвали. Однако учитывая регулярность апдейтов и темп работы, релиз, скорее всего, состоится до конца 2025 года.

Hades II находится в раннем доступе с весны 2024 года. За это время игра получила три крупных обновления, в том числе недавнее, которое добавило новые аспекты оружия и расширило систему отношений между персонажами.

В отличие от первой части, вторая игра не появится на всех платформах одновременно. Supergiant уже подтвердила, что версия 1.0 сначала выйдет на ПК, Nintendo Switch и Switch 2, а вот релиз на PlayStation и Xbox состоится позднее — когда именно, пока неясно.

Фанаты могут уже начинать обратный отсчёт.