Hades II получил ещё один "финальный" патч

Студия Supergiant Games выпустила ещё одно крупное обновление для Hades II, озаглавленное Patch 11 — всего три недели спустя после предыдущего «финального» патча. Несмотря на ироничность ситуации, игроки воспринимают эти апдейты не как затяжку релиза, а как заботу разработчиков о деталях и игровом комфорте.

В новом патче команда вновь отрегулировала множество нюансов баланса. Например, если в Patch 10 была замедлена скорость снарядов оружия Umbral Flames, то теперь специальная атака этого оружия, наоборот, стала быстрее. Такие тонкие настройки могут показаться избыточными — пока вы не попробуете их в действии. Тогда становится ясно: каждое изменение делает игру только лучше.

Supergiant традиционно опирается не столько на отзывы сообщества, сколько на собственное видение идеального геймплея. Впрочем, в Patch 11 есть и изменения по просьбам игроков — их теперь отмечают специальным значком в патчноутах. Например, ускорена активация заклятий Hexes.

Особое внимание уделено проработке поздних этапов игры — таких, как битвы на Олимпе и на Вершине. Игроки жаловались на перегруженность арен врагами и несправедливую сложность — теперь разработчики стараются выровнять баланс, чтобы путь к финалу не превращался в испытание на выносливость.

Официальная дата выхода Hades II в версии 1.0 пока не объявлена. Но теперь фанаты уверены: сколько бы «финальных» патчей ни вышло — это того стоит.