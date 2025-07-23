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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.3 295 оценок

Hades II получил ещё один "финальный" патч

RedDay13 RedDay13

Студия Supergiant Games выпустила ещё одно крупное обновление для Hades II, озаглавленное Patch 11 — всего три недели спустя после предыдущего «финального» патча. Несмотря на ироничность ситуации, игроки воспринимают эти апдейты не как затяжку релиза, а как заботу разработчиков о деталях и игровом комфорте.

В новом патче команда вновь отрегулировала множество нюансов баланса. Например, если в Patch 10 была замедлена скорость снарядов оружия Umbral Flames, то теперь специальная атака этого оружия, наоборот, стала быстрее. Такие тонкие настройки могут показаться избыточными — пока вы не попробуете их в действии. Тогда становится ясно: каждое изменение делает игру только лучше.

Supergiant традиционно опирается не столько на отзывы сообщества, сколько на собственное видение идеального геймплея. Впрочем, в Patch 11 есть и изменения по просьбам игроков — их теперь отмечают специальным значком в патчноутах. Например, ускорена активация заклятий Hexes.

Особое внимание уделено проработке поздних этапов игры — таких, как битвы на Олимпе и на Вершине. Игроки жаловались на перегруженность арен врагами и несправедливую сложность — теперь разработчики стараются выровнять баланс, чтобы путь к финалу не превращался в испытание на выносливость.

Официальная дата выхода Hades II в версии 1.0 пока не объявлена. Но теперь фанаты уверены: сколько бы «финальных» патчей ни вышло — это того стоит.

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