Supergiant Games переработала концовку Hades 2 по просьбам игроков

Разработчики Hades II признались, что один из «истинных» финалов игры не входил в изначальный план и появился уже после старта раннего доступа. Как рассказал креативный директор Supergiant Games Грег Касавин, изменения в концовке стали прямым ответом на отзывы сообщества.
По его словам, Hades II с самого начала проектировалась как игра, которая будет развиваться в диалоге с игроками. Формат раннего доступа позволил команде не только балансировать механики, но и переосмысливать сюжетные элементы. Именно поэтому в одном из патчей был добавлен альтернативный вариант финала, связанный с Загреем, тогда как ранее основное внимание уделялось истории Мелинои.
Касавин отметил, что такая гибкость органично вписывается в ключевые темы Hades II — течение времени, альтернативные исходы и необходимость двигаться дальше, несмотря на неудачи. В этом смысле наличие нескольких «каноничных» концовок отражает саму философию игры: для каждого игрока истинным может быть именно тот финал, который он увидел и принял.
Разработчики подчеркивают, что при доработке сюжета они старались сохранить целостность повествования и уважение к уже сложившемуся опыту игроков. Истории в играх Supergiant, по словам Касавина, всегда формируются в процессе совместной работы команды и во многом отражают путь разработки.
типа началась оправдаловка, почему платный бета-тест это нужное дело. У меня вопрос вы настолько от игроков отдалились. Что уже не можете их хотелки определять. Может бета-тесторов наймете для этого и грамотный маркетинговый опрос проведёте целевой аудитории. Сформируете психографику нормальную....
А никому не захотелось "арку" Арахны продлить или освободить её от проклятия, раз бл, мы могли Хроноса и Тифона убить "навсегда" тип "великой магией". Как я писал ранее, игра как-то слабовата для меня.