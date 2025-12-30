Supergiant Games переработала концовку Hades 2 по просьбам игроков

Разработчики Hades II признались, что один из «истинных» финалов игры не входил в изначальный план и появился уже после старта раннего доступа. Как рассказал креативный директор Supergiant Games Грег Касавин, изменения в концовке стали прямым ответом на отзывы сообщества.

По его словам, Hades II с самого начала проектировалась как игра, которая будет развиваться в диалоге с игроками. Формат раннего доступа позволил команде не только балансировать механики, но и переосмысливать сюжетные элементы. Именно поэтому в одном из патчей был добавлен альтернативный вариант финала, связанный с Загреем, тогда как ранее основное внимание уделялось истории Мелинои.

Касавин отметил, что такая гибкость органично вписывается в ключевые темы Hades II — течение времени, альтернативные исходы и необходимость двигаться дальше, несмотря на неудачи. В этом смысле наличие нескольких «каноничных» концовок отражает саму философию игры: для каждого игрока истинным может быть именно тот финал, который он увидел и принял.

Разработчики подчеркивают, что при доработке сюжета они старались сохранить целостность повествования и уважение к уже сложившемуся опыту игроков. Истории в играх Supergiant, по словам Касавина, всегда формируются в процессе совместной работы команды и во многом отражают путь разработки.