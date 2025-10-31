Новый релизный трейлер Hail to the Rainbow

Только что появился Новый и последний Трейлер ''Hail to the Rainbow'' на Канале независимого Разработчика Сергея Носкова! как написал сам Сергей (в Описании самого Трейлера) Дата выхода игры намечена на 27 ноября.

Всем привет! Рад представить финальный трейлер игры с датой релиза. Выход проекта намечен на 27 ноября.

Буду крайне признателен за распространение и добавление игры в вишлист, это очень поддерживает.

Немного про Hail to the Rainbow

История одинокого юноши по имени Игнат, выживающего в опасном и мрачном мире постапокалиптичного киберпанка. Немногим уцелевшим после трагичных военных событий пришлось адаптироваться к новым условиям существования. Потерявший своих родителей Игнат, сумел в одиночку выстроить свой быт и многому научился в этой новой реальности. Однако, жизнь главного героя, уже ставшая за несколько лет привычной, резко меняется, когда на электронную почту приходит неожиданное сообщение. "Hail to the Rainbow" представляет из себя сюжетную адвенчуру с видом от первого лица, с элементами хоррора и шутера. Во вселенной игры Вам предстоит столкнуться с опасностями новой действительности, погрузиться в тайны окружающего хаоса, а также пережить воспоминания и моральные терзания главного героя. Исследуйте окружение, изучайте электронные записи и решайте технические пазлы, собирайте предметы и прокачивайте инвентарь, в путешествии Вам это пригодится.

Описание сюжета было взято из страницы Игры в Steam.