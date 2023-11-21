Гейб Ньюэлл считает, что игры не обязательно должны быть реалистичными, ведь реализм - это совсем не весело

В недавно вышедшем документальном фильме, посвященном 25-летию Half-Life, основатель Valve Гейб Ньюэлл поделился своими мыслями о реализме в играх, заявив, что никогда не считал реализм "веселым".

По словам Ньюэлла, во время разработки Half-Life у них случались разговоры, когда они обсуждали дизайн игры и кто-то говорил: "Это не реалистично". И Ньюэлл отвечал: "Ну и что? Объясни мне, что в нём интересного? В реальном мире мне нужно составлять список покупок в продуктовом магазине. Поэтому я никогда не думал, что реализм - это весело. Я играю в игры, чтобы получать удовольствие".

Слова основателя Valve нашли отклик у многих поклонников. Например, разработчик DUSK Диллон Роджерс поделился его цитатой в Твиттере с подписью: "Мне нужно закрепить эти слова в верхней части моих форумов в Steam. Очень многие люди не понимают разницы между реалистичностью и увлекательностью".

Гейб Ньюэлл — не единственный, кто делился своими мыслями о Half-Life в честь его 25-летия. Например Дарио Казали, который начал работать в Valve еще в 1996 году, запустил на YouTube серию передач под названием Half-Life 25 Year Developer Commentary, рассказав, что Half-Life мог носить другое название: Fallout, Dirt, Bolt или даже Trash.