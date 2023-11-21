Гейб Ньюэлл считает, что игры не обязательно должны быть реалистичными, ведь реализм - это совсем не весело

В недавно вышедшем документальном фильме, посвященном 25-летию Half-Life, основатель Valve Гейб Ньюэлл поделился своими мыслями о реализме в играх, заявив, что никогда не считал реализм "веселым".
По словам Ньюэлла, во время разработки Half-Life у них случались разговоры, когда они обсуждали дизайн игры и кто-то говорил: "Это не реалистично". И Ньюэлл отвечал: "Ну и что? Объясни мне, что в нём интересного? В реальном мире мне нужно составлять список покупок в продуктовом магазине. Поэтому я никогда не думал, что реализм - это весело. Я играю в игры, чтобы получать удовольствие".
Слова основателя Valve нашли отклик у многих поклонников. Например, разработчик DUSK Диллон Роджерс поделился его цитатой в Твиттере с подписью: "Мне нужно закрепить эти слова в верхней части моих форумов в Steam. Очень многие люди не понимают разницы между реалистичностью и увлекательностью".
Гейб Ньюэлл — не единственный, кто делился своими мыслями о Half-Life в честь его 25-летия. Например Дарио Казали, который начал работать в Valve еще в 1996 году, запустил на YouTube серию передач под названием Half-Life 25 Year Developer Commentary, рассказав, что Half-Life мог носить другое название: Fallout, Dirt, Bolt или даже Trash.
Иными словами, отсутствие продолжения известных франшиз под цифирью три -- действительно невесело, но такова реальность.
Под какой, под какой цифрой?
А как же тогда впаривать жертвам маркетинга новые видеокарты и процессоры?)
Просто они одни из немногих людей, которые работали за идею и пытались именно что впечатлить игроков, а не думали над тем, как бы впарить им дешёвое гoвно любой ценой, какого бы качества оно ни было. Поэтому Гейбу и его команде большое уважение и долгих лет жизни!
Ну с кс2 чёт лажа вышла)
В бизнесе не бывает всегда абсолютно успешных и правильных решений, но их вклад в ПК-гейминг трудно не оценить. За их спиной как минимум несколько успешных релизов, ставших легендой, и лучший сервис цифровой дистрибуции.
Да я не уменьшаю его заслуг хотя бы просто за развитие стим, но с обновлённой контрой знаю много людей разочаровались. Она по восприятию вышла где-то недалеко по уровню от варкрафт 3 рефордж, когда у людей также забрали базовый варкрафт и отрубили там сервера, перенеся их в ремастер который даже на старой графике имел проблемы. Халф лайф алекс вот годную выпустил, а вот с контрой чего так плохо получилось непонятно причём его никто не бросил делать эту обнову и не торопил, чтобы такой её выпустить
Почему то когда обсуждают валв вспоминают только кс, но абсолютно забывают о том, сколько валв внесла спасительного вклада в пк гейминг тогда, когда этого больше никто не хотел делать.
Санта разбушевался😄
Согласен с ним. Книги же тоже "не реалистичные", там только буквы на белом фоне. Но тем не менее, когда пользователь книги читает ее, он дорисовывает в своем воображении написанный текст в образы. Так же и с играми, они помимо графики так же могут содержать сюжет, разных героев и их взаимодействие друг с другом и с обстановкой (тетрис в расчет не берем), и то как подан этот материал зависит в меньшей степени от графики и в большей степени от мастерства автора описывать героев, сюжет и его повествование, геймплэй. Вот я недавно проходил Chrono trigger (SNES9x), графика там плоская, но сама игра, герои, сюжет, геймплэй сделаны интересно.
Видимо по этому этот жирный свин свой к.с гуано 2 не может сделать нормальным, видь "реализм" это не весело, а вот гуано 2 с кучей багов, сломанной хитрегой еще с первого гуано из за кривости высерного сурс движка и хреновой тучей читеров это ж пздц как весело, все в восторге!
Батя игростроя сказал базу
Причем это косается не только игр... В реале тоже че-то не весело особо... )
Это ты скажи Безосу или Маску играющим в космосимов в реале. Да и Гейб вряд ли выпустил бы свой стимдек если бы это было скучно и не интересно.
Отсылки на Старфилд, видимо. :)
Гейб Ньюэлл считает, что Half Life 3 не обязательно должен выйти, ведь релиз - это совсем не весело.
Доля реализма так или иначе должна быть и чем серьезнее игра, тем реализм должен быть выше.
Поэтому с каждым обновлением кс теперь выглядит как мультяшный кусок дерьма? Такая себе отмазка.
Терпеть не могу это лизоблюдство и жополизстство.. когда старой человек, когда то уважаемый, скажет какую нибудь хрень, и безмозглая толпа жополизов бегает рассказывает как это правильно. xD)
Реализм в рамках монитора реализовать в принципе невозможно, это пустой трёп.. маркетинговый трёп. Есть геймплей, его наполнение и разнообразие, и вот это можно сделать лучше и детальнее. Есть откровенные заблуждения в этом плане, которые приняты как норма. Например в Фолл4 доктора и рамки не выводят полностью радиацию, остаётся одно деление. Сделано это в целях якобы какого то усложнения, типа придётся употребить антирадин, это ослабленный иммунитет, вероятность болезни, голод и сон. Нет, это не усложнение в рамках геймплея когда играешь, это иѳиотизм, и подобный иѳиотизм принят за какую то норму. Про не весело лучше бы помалкивал. В этом плане очень показательна ГТА, и иже с ней всякие РДР. Вместо того,что бы сделать насыщенный город, серьёзный геймплей, как некогда это начиналось в ГТА СА, маркетологи пиарят это же гташечка надо угарать. Доугарались что ныне даже какашек по углам на игру года нашкребсти немогут. Это раньше их спрашивали где развитие геймплея?! В ответ они заявляли мол стратегия это развитие графена. На дворе 2023г, спрашиваешь где графен? Вообще язык в жопу засунули. В итоге ни геймплея ни графена.. и унылые высеры тех пердунов, кто к этому и привели, про реализм в играх. В общем сказать что пердун неправ, это не сказать ничего. )
Cоевый скуф порвался
Мало ли конечно чё именно он имел в виду.. Но я всё равно крайне с ним не согласен.