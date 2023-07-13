Half-Life Alpha выйдет на движке Doom/GZDoom ©

Моддер QuakerCraft объявил о своих планах перенести Half-Life Alpha на движок Doom/GZDoom. Этот мод нацелен на перенос альфа-версии классического шутера от Valve на движок Doom Engine, так что это своего рода демейк.

Для тех, кто не знает, Half-Life Alpha был проектом GoldSource Engine, целью которого было вернуть карты и врагов из альфа-версий Half-Life. Её версия GoldSource была выпущена в 2017 году, и вы можете скачать ее здесь.

Чтобы продемонстрировать текущее состояние мода, QuakerCraft поделился следующими видео.