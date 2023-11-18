Half-Life достиг нового пика по количеству одновременных игроков в Steam

Уже завтра игре Half-Life исполняется 25 лет, и в честь этого события компания Valve преподнесла несколько сюрпризов. Хотя многие наивно ожидали выхода Half-Life 3, студия запустила бесплатную раздачу виновника торжества.

Этот бесплатный релиз сопровождался масштабным обновлением. В совокупности эти меры позволили Valve возродить франшизу, и на данный момент количество одновременных игроков Half-Life в Steam превышает 22 тыс. человек. Ранее, в августе 2022 года, в игре был поставлен рекорд с 10 тыс. одновременных игроков.

Помимо того, что игра стала бесплатной, Valve выпустила новые многопользовательские карты, исправила ошибки и многое другое для Half-Life. Игра теперь проверена для Steam Deck, спустя несколько дней после того, как Valve анонсировала Steam Deck OLED.

В рамках празднования поклонники Half-Life могут посмотреть документальный фильм, рассказывающий о создании Half-Life и дающий эксклюзивный взгляд на историю игры и ее развитие.

Это обновление показывает, что Valve по-прежнему очень любит эту игру.

Ремастер Half-Life 2 для RTX также находится в разработке, а вот долгожданной третьей части пока не видно. Тем не менее, поскольку Valve больше сосредоточена на Steam Deck, ее усилия по внутренней разработке игр могут дать некоторую надежду на появление еще одной игры Half-Life.

Для тех, кто хочет присоединиться к тысячам игроков в этом захватывающем возрождении, Half-Life остается бесплатной до 20 ноября.