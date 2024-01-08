Half-Life 2 RTX получила новый трейлер, но без даты выхода

На выставке CES 2024 компания Nvidia поделилась новым трейлером игрового процесса своего предстоящего ремастера Half-Life 2 RTX.
Nvidia анонсировала Half-Life 2 RTX на Gamescom в прошлом году, где было подтверждено, что члены сообщества Half-Life 2 работают вместе над созданием RTX-ремастера получившего признание критиков шутера от первого лица от Valve.
Half-Life 2 RTX будет использовать технологии Nvidia, включая аппаратную трассировку лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и DLSS третьего поколения. Этот ремастер стал возможен благодаря RTX Remix, набору инструментов для моддинга, анонсированному Nvidia в 2022 году, который выйдет в бета-версии позднее в этом месяце.
Half-Life 2 RTX — третья игра, использующая преимущества RTX Remix вместе с двумя предыдущими проектами, включая Portal RTX и Portal: Prelude RTX.
Хотеть!
По трейлеру видно что они не только RTX добавили.
Видно полигоны новые на объектах, деталей больше стало, некоторые предметы и фигуры объем получили. Это полноценный ремастер. Выглядит круто. В это мы играем.
Ну дык речь как раз о функции RTX REMIX
Все модели в игре вручную перерабатываются, RTX REMIX тут не при чем.
rtx remix включает трассировку, задержку ввода, ускорение загрузки(кэширование) и длсс, полигоны тут вообще не при чем, ассеты вручную переделаны
И всё это в 3 фпс. ога спасибо играли уже в портал ртх
На удивление оригинал всё ещё тащит, несмотря на низкое разрешение текстур. Имхо, самая технологичная игра того времени.
Теперь я понял как ремэйк и ремастеры типо перерабатыаают. Мдаааааааа. Ни кто не сравниться и резиками.
Думаю когда красные доведут до ума свои лучи как в плане быстродействия так и в плане качества текущему поколению зеленных на тот момент. Тогда зеленные наконец выпустят эту технологию в общяк как было с физиксом например. Ибо сейчас редко можно встретить игру и тем более на UE которая бы не использовала общедоступный физикс от Нвидиа.