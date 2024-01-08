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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 6 198 оценок

Half-Life 2 RTX получила новый трейлер, но без даты выхода

monk70
Новости

На выставке CES 2024 компания Nvidia поделилась новым трейлером игрового процесса своего предстоящего ремастера Half-Life 2 RTX.

Nvidia анонсировала Half-Life 2 RTX на Gamescom в прошлом году, где было подтверждено, что члены сообщества Half-Life 2 работают вместе над созданием RTX-ремастера получившего признание критиков шутера от первого лица от Valve.

Half-Life 2 RTX будет использовать технологии Nvidia, включая аппаратную трассировку лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и DLSS третьего поколения. Этот ремастер стал возможен благодаря RTX Remix, набору инструментов для моддинга, анонсированному Nvidia в 2022 году, который выйдет в бета-версии позднее в этом месяце.

Half-Life 2 RTX — третья игра, использующая преимущества RTX Remix вместе с двумя предыдущими проектами, включая Portal RTX и Portal: Prelude RTX.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ВАТРИОТ

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5
Stepan Bratuhin

По трейлеру видно что они не только RTX добавили.
Видно полигоны новые на объектах, деталей больше стало, некоторые предметы и фигуры объем получили. Это полноценный ремастер. Выглядит круто. В это мы играем.

1
Алексей Дарк

Ну дык речь как раз о функции RTX REMIX

0
JEKABRAZZ Алексей Дарк

Все модели в игре вручную перерабатываются, RTX REMIX тут не при чем.

0
fforimen Алексей Дарк

rtx remix включает трассировку, задержку ввода, ускорение загрузки(кэширование) и длсс, полигоны тут вообще не при чем, ассеты вручную переделаны

0
ДЕНИСКА_омск

И всё это в 3 фпс. ога спасибо играли уже в портал ртх

0
bysaturn

На удивление оригинал всё ещё тащит, несмотря на низкое разрешение текстур. Имхо, самая технологичная игра того времени.

0
caramba1999

Теперь я понял как ремэйк и ремастеры типо перерабатыаают. Мдаааааааа. Ни кто не сравниться и резиками.

-1
Egik81

Думаю когда красные доведут до ума свои лучи как в плане быстродействия так и в плане качества текущему поколению зеленных на тот момент. Тогда зеленные наконец выпустят эту технологию в общяк как было с физиксом например. Ибо сейчас редко можно встретить игру и тем более на UE которая бы не использовала общедоступный физикс от Нвидиа.

-1