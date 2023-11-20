Представлен геймплей мода Half-Life 2: Infinite Finality, адаптирующий историю Третьего послания Марка Лэйдлоу

Team Hyperborea выпустила трейлер своего будущего мода Half-Life 3 под названием Half-Life 2: Infinite Finality. Half-Life 2: Infinite Finality попытается точно адаптировать историю Третьего послания Марка Лэйдлоу. Мало того, он также будет содержать совершенно новый контент.
Это третий проект Half-Life 2: Episode Three (или Half-Life 3), который в настоящее время находится в разработке. Два других — Boreal Alyph или Project Borealis. Насколько нам известно, эти два проекта все еще живы. Оба они находятся в состоянии серьёзного ада развития, но их пока никто не отменял.
К сожалению, пока неизвестно, когда выйдет Half-Life 2: Infinite Finality.
Это просто понос и лажа)
Очередная чепуха которая никогда не выйдет
Зачем?! Бред Лэйдлоу даже сам автор признал чушью. Жажда продолжения серии способна вытащить из помойки с надписью "бета" любую хрень и пытаться строить на этих забракованных идеях игры.
Каждый мод на таком отброшенном материале, лишний раз подтверждает, что разрабы бросили эти идеи не просто так.