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Half-Life 2 16.11.2004
9.4 6 019 оценок

Представлен геймплей мода Half-Life 2: Infinite Finality, адаптирующий историю Третьего послания Марка Лэйдлоу

monk70
Новости

Team Hyperborea выпустила трейлер своего будущего мода Half-Life 3 под названием Half-Life 2: Infinite Finality. Half-Life 2: Infinite Finality попытается точно адаптировать историю Третьего послания Марка Лэйдлоу. Мало того, он также будет содержать совершенно новый контент.

Это третий проект Half-Life 2: Episode Three (или Half-Life 3), который в настоящее время находится в разработке. Два других — Boreal Alyph или Project Borealis. Насколько нам известно, эти два проекта все еще живы. Оба они находятся в состоянии серьёзного ада развития, но их пока никто не отменял.

К сожалению, пока неизвестно, когда выйдет Half-Life 2: Infinite Finality.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
hamshut

Это просто понос и лажа)

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Ольга Бузова

Очередная чепуха которая никогда не выйдет

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Аристов--Черный

Зачем?! Бред Лэйдлоу даже сам автор признал чушью. Жажда продолжения серии способна вытащить из помойки с надписью "бета" любую хрень и пытаться строить на этих забракованных идеях игры.

Каждый мод на таком отброшенном материале, лишний раз подтверждает, что разрабы бросили эти идеи не просто так.

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