Создатели фанатской Half-Life 2 Project Borealis сообщили системные требования

Еще в сентябре 2024 года команда, стоящая за фанатской игрой Half-Life 2 Project Borealis, объявила, что демоверсия выйдет на ПК осенью 2024 года. И хотя у нас до сих пор нет точной даты выхода, разработчики поделились некоторыми требованиями к ПК. Более того, теперь мы знаем, что она будет работать на Unreal Engine 5.

Project Borealis — это фанатский проект, вдохновленный огромным клиффхэнгером из Half-Life 2: Episode Two. Эта пролог-глава позволит игрокам снова примерить костюм HEV Гордона Фримена и заглянуть в следующую главу его путешествия.

Игроки будут исследовать Рейвенхольм, который изменился со временем и подвергся влиянию природы. Двигаясь по этому жуткому месту, они столкнутся со знакомыми врагами, которые были переосмыслены. Они также найдут новые секреты.

Для запуска Project Borealis: Prologue вам понадобится как минимум Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 1600 с 8 ГБ оперативной памяти и графический процессор с поддержкой DirectX 12 Ultimate или Vulkan 1.3. Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 7 5700X3D с 16 ГБ оперативной памяти. К сожалению, они не указали конкретные графические процессоры в своих спецификациях ПК.