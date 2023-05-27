В базе данных Steam появилось обновление Half-Life 2 Remastered Collection ©

Благодаря порталу SteamDB, который отслеживает все обновления, затрагивающие огромную базу данных магазина Valve, появились "подозрительные движения". В последние дни Half-Life 2 Remastered Collection получило несколько "непубличных" обновлений.



На самом деле, это не проект, окутанный тайной: два года назад было объявлено, что один моддер работает над Half-Life 2 Remastered Collection с одобрения Valve. И текущее обновление в базе данных может свидетельствовать о начале этапа закрытого тестирования, который обычно предшествует официальному запуску в Steam.