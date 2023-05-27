Благодаря порталу SteamDB, который отслеживает все обновления, затрагивающие огромную базу данных магазина Valve, появились "подозрительные движения". В последние дни Half-Life 2 Remastered Collection получило несколько "непубличных" обновлений.
На самом деле, это не проект, окутанный тайной: два года назад было объявлено, что один моддер работает над Half-Life 2 Remastered Collection с одобрения Valve. И текущее обновление в базе данных может свидетельствовать о начале этапа закрытого тестирования, который обычно предшествует официальному запуску в Steam.
В базе данных Steam появилось обновление Half-Life 2 Remastered Collection©
Благодаря порталу SteamDB, который отслеживает все обновления, затрагивающие огромную базу данных магазина Valve, появились "подозрительные движения". В последние дни Half-Life 2 Remastered Collection получило несколько "непубличных" обновлений.
Если бы вторую и даже первую часть переделали на движке Аликс, я бы перепрошел с большим удовольствием)
добавят ёбатехнологии и минимум для запуска нужна будет RTX 2060??
4070
Жаль не Black Mesa 2, но тоже неплохо..
Отлично, с удовольствием прошел бы на новом движке.
Хватило ре мастера первой халфы, жирная тварюга не умеет в ремастеринг ждем ремейка на второй версии движка на жиногабена-ленивого надежды нет.
Никакие любительские моды ремастеры не спасут настолько устаревшие графически игры, типа Халфы, Дум, ГТА или Скайрима, только их перезапуск на самых современных движках со всеми современными технологиями, иначе и трогать ЭТО не нужно, пусть упоротые фанаты играют в них, закрывая глаза на супер-убогий графон.