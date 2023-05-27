Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 480 оценок

В базе данных Steam появилось обновление Half-Life 2 Remastered Collection

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Procy_on
Новости

Благодаря порталу SteamDB, который отслеживает все обновления, затрагивающие огромную базу данных магазина Valve, появились "подозрительные движения". В последние дни Half-Life 2 Remastered Collection получило несколько "непубличных" обновлений.

На самом деле, это не проект, окутанный тайной: два года назад было объявлено, что один моддер работает над Half-Life 2 Remastered Collection с одобрения Valve. И текущее обновление в базе данных может свидетельствовать о начале этапа закрытого тестирования, который обычно предшествует официальному запуску в Steam.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
hamshut

Если бы вторую и даже первую часть переделали на движке Аликс, я бы перепрошел с большим удовольствием)

15
ReMeZPTiCA

добавят ёбатехнологии и минимум для запуска нужна будет RTX 2060??

7
Alexfrom_Ufa

4070

1
Strannik110

Жаль не Black Mesa 2, но тоже неплохо..

2
GeNMaG777

Отлично, с удовольствием прошел бы на новом движке.

2
Destroited

Хватило ре мастера первой халфы, жирная тварюга не умеет в ремастеринг ждем ремейка на второй версии движка на жиногабена-ленивого надежды нет.

0
Cidorovitch

Никакие любительские моды ремастеры не спасут настолько устаревшие графически игры, типа Халфы, Дум, ГТА или Скайрима, только их перезапуск на самых современных движках со всеми современными технологиями, иначе и трогать ЭТО не нужно, пусть упоротые фанаты играют в них, закрывая глаза на супер-убогий графон.

-2