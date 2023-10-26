Намек на скорый анонс? На Metacritic нашли страницу Half-Life 3

Пользователи сети обнаружили на сайте Metacritic страницу неанонсированной Half-Life 3. Информация о ней появилась после того, как на агрегаторе нашли профиль Grand Theft Auto 6.

Никаких подробностей об особенностях потенциальной игры Valve нет. Указано, что она выйдет только на PC. Часть фанатов воодушевилась новостями о долгожданном проекте и предположила, что страница намекает на скорый анонс шутера. Большинство геймеров оказалось более пессимистичными — они посчитали, что Metacritic просто взломали.

Half-Life — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, разработанных Valve. Сюжет рассказывает о приключениях физика Гордона Фримена. Вторая часть франшизы вышла еще в 2004 году. С тех пор геймеры ждут Half-Life 3. По слухам, игру отметили в 2015-м году из-за желания Valve сделать ставку на VR-проект.