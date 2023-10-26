Намек на скорый анонс? На Metacritic нашли страницу Half-Life 3

Пользователи сети обнаружили на сайте Metacritic страницу неанонсированной Half-Life 3. Информация о ней появилась после того, как на агрегаторе нашли профиль Grand Theft Auto 6.
Никаких подробностей об особенностях потенциальной игры Valve нет. Указано, что она выйдет только на PC. Часть фанатов воодушевилась новостями о долгожданном проекте и предположила, что страница намекает на скорый анонс шутера. Большинство геймеров оказалось более пессимистичными — они посчитали, что Metacritic просто взломали.
Half-Life — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, разработанных Valve. Сюжет рассказывает о приключениях физика Гордона Фримена. Вторая часть франшизы вышла еще в 2004 году. С тех пор геймеры ждут Half-Life 3. По слухам, игру отметили в 2015-м году из-за желания Valve сделать ставку на VR-проект.
Half Life 3 это миф, легенда, которую деды рассказывают своим внукам.
Я считаю, что Half-Life 3 никогда не должен выйти. Half-Life 3 должен представлять из себя идею. Игра, о которой можно мечтать и надежда на лучшее.
страницу добавили в каком то 2014 году или 2015 +-
Зачем баян постить?
На ПГ уже давно есть страница ХЛ3.
Пылится с декабря 2007 года.
Имхо, если ещё что-то и выйдет по вселенной халфы, то снова в ВР и мб с новыми примочками.
Убери всё это из Аликс, и игра превращается в довольно-таки средний боевичок из начала нулевых. Нафиг Габену такое не упало делать, ибо кто-кто, а он не дурак.
Габен разве научился считать до трёх?
🤣🤣🤣Рассмешили Габена
Как раз алекс на днях прошел
Белив всех времен и народов.
Ребята, оказывается кто-то роется в этом вашем интернете и... находит. С нетерпением жду новых находок.
малой, успокойся
Хватит давать нам надежду!
Valve: 1, 2, 4...Третий не будет.
на плейграунд страница с времен мезозоя есть и что?
Когда совсем уж не о чем писать, журналюги достают "неожиданные факты" о HL3.
Смысла в Халве 3 уже нет, новое поклонение даже 2 часть не знает, для кого 3 часть, для нынешних папаш и дедушек?!) На них уже бабло в должной мере не срубить)
Это должен быть перезапуск и переосмысление серии полностью с нуля)
а теперь посмотри сколько продаж Аликс было