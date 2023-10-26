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Half-Life 3 игра отменена
9 2 226 оценок

Намек на скорый анонс? На Metacritic нашли страницу Half-Life 3

Simple Jack

Пользователи сети обнаружили на сайте Metacritic страницу неанонсированной Half-Life 3. Информация о ней появилась после того, как на агрегаторе нашли профиль Grand Theft Auto 6.

Никаких подробностей об особенностях потенциальной игры Valve нет. Указано, что она выйдет только на PC. Часть фанатов воодушевилась новостями о долгожданном проекте и предположила, что страница намекает на скорый анонс шутера. Большинство геймеров оказалось более пессимистичными — они посчитали, что Metacritic просто взломали.

Half-Life — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, разработанных Valve. Сюжет рассказывает о приключениях физика Гордона Фримена. Вторая часть франшизы вышла еще в 2004 году. С тех пор геймеры ждут Half-Life 3. По слухам, игру отметили в 2015-м году из-за желания Valve сделать ставку на VR-проект.

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19
20
Half-Life 3
игра отменена
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Rograx

Half Life 3 это миф, легенда, которую деды рассказывают своим внукам.

30
Алан Битаров

Я считаю, что Half-Life 3 никогда не должен выйти. Half-Life 3 должен представлять из себя идею. Игра, о которой можно мечтать и надежда на лучшее.

9
Михаил Исламов
12
Zewer

страницу добавили в каком то 2014 году или 2015 +-

Зачем баян постить?

6
Кей Овальд

На ПГ уже давно есть страница ХЛ3.

6
Lunersun

Пылится с декабря 2007 года.

1
I love my computer

Имхо, если ещё что-то и выйдет по вселенной халфы, то снова в ВР и мб с новыми примочками.

Убери всё это из Аликс, и игра превращается в довольно-таки средний боевичок из начала нулевых. Нафиг Габену такое не упало делать, ибо кто-кто, а он не дурак.

1
FrankCecil

Габен разве научился считать до трёх?

1
NegativePolygon
1
Punisher1

🤣🤣🤣Рассмешили Габена

1
Dark1994

Как раз алекс на днях прошел

0
6363

Белив всех времен и народов.

0
TAPAKAH222

Ребята, оказывается кто-то роется в этом вашем интернете и... находит. С нетерпением жду новых находок.

0
Tommy.

малой, успокойся

0
Exies27

Хватит давать нам надежду!

0
Zick211

Valve: 1, 2, 4...Третий не будет.

0
Night Strider

на плейграунд страница с времен мезозоя есть и что?

0
Xarrisaf

Когда совсем уж не о чем писать, журналюги достают "неожиданные факты" о HL3.

0
hamshut

Смысла в Халве 3 уже нет, новое поклонение даже 2 часть не знает, для кого 3 часть, для нынешних папаш и дедушек?!) На них уже бабло в должной мере не срубить)
Это должен быть перезапуск и переосмысление серии полностью с нуля)

-4
Night Strider

а теперь посмотри сколько продаж Аликс было

2