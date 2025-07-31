Фанатский ремастер Half-Life 2 скоро получит играбельную демоверсию

Моддер GameROOSH в настоящее время работает над ремастером Half-Life 2 на движке Source 2013. Этот фанатский ремастер будет отличаться улучшенной графикой и физикой, и скоро мы получим его демоверсию.

Ремастер называется Half-Life 2: Remake и обещает несколько интересных улучшений. В нём будет реалистичная физика пуль и разрушаемые объекты, как в играх серии Battlefield. Тени будут меняться в реальном времени во время игры благодаря каскадным картам теней. Вас также ждут эффекты движущегося неба, которые сделают игру ещё более живой.

Демоверсия Half-Life 2: Remake, скорее всего, будет посвящена демоверсии Lost Coast. Это демо, которое Valve также выпустила для демонстрации возможностей движка Source для Half-Life 2.

Точная дата выхода демо пока неизвестна.