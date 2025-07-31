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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 876 оценок

Фанатский ремастер Half-Life 2 скоро получит играбельную демоверсию

monk70 monk70

Моддер GameROOSH в настоящее время работает над ремастером Half-Life 2 на движке Source 2013. Этот фанатский ремастер будет отличаться улучшенной графикой и физикой, и скоро мы получим его демоверсию.

Ремастер называется Half-Life 2: Remake и обещает несколько интересных улучшений. В нём будет реалистичная физика пуль и разрушаемые объекты, как в играх серии Battlefield. Тени будут меняться в реальном времени во время игры благодаря каскадным картам теней. Вас также ждут эффекты движущегося неба, которые сделают игру ещё более живой.

Демоверсия Half-Life 2: Remake, скорее всего, будет посвящена демоверсии Lost Coast. Это демо, которое Valve также выпустила для демонстрации возможностей движка Source для Half-Life 2.

Точная дата выхода демо пока неизвестна.

53
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
VladmirZelen

Смысл ее с нуля за неделю в унреале можно соорудить обычная бродилка из 90х.

18
SToNkSBiBa

Зеля, ты чего тут забыл?

7
Sidorovich12

Смысл? Обычная халва с синематиком вполне годна в качестве ремастера.

13
Batchankoff

Синематик мод хоть и довольно неплох, проходил с ним игру в году 2017 кажется, но тут совершенно другой уровень.

6
Sidorovich12 Batchankoff

Ну к синематику прилагались альтернативные модели героев. Вполне годные по нынешним меркам.

4
Ольга Бузова

Накачал модов и смеет это ремастером называть ,но ему мало и в названии аж remake написал

Назвал бы redux ,то было бы не так позорно

8
Egik81

Главное чтобы Valve не завернула.

5
JackTailer

А были инциденты?

4
Egik81 JackTailer

Из относительно свеженького

Фанатский ремейк классической Counter-Strike на базе CS:GO отменён — Valve запретила выпускать Classic Offensive

5
JackTailer Egik81

Ну если не ошибаюсь мододелы взяли модельки, бренд. Еще и не согласовали с самим валв о моде своем, что и получили по жопе. У других то нормально все было, даже у мододелов Black Mesa. По сути своем, исполняй правила и согласовывай с валв, а не в тени клепай себе что-то.

4
BloomingVysor

Это надеюсь без отвратного ртиикс ремикса будет

4
Пользователь ВКонтакте

Трассировка пути будет ли в ремастере? 🙏 // Nvidia Power

4
kraBeK_aboBa

У Стиме есть отдельная RTX версия

TheNikolay00

Сейчас ведь модно всё делать на UE5. Поэтому вопрос - почему не на UE5?

4
kraBeK_aboBa

Сложный наверное и требовательный движок. Сталкер 2 ничему не научил? Есть RTX версия, можешь в нее поиграть

HellowRainbow

У Аликс глаза капец странные

3
Bella Ramsey

И она белая)

4
HellowRainbow Bella Ramsey

Рамзи, изыди

5
sa1958

А что то новое будет?

2
Souldray

Круто конечно, но что с лицом Аликс?) Текстуры четче, но она как то свой шарм потеряла так...

2
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