Фанатский ремастер Half-Life 2 скоро получит играбельную демоверсию

Моддер GameROOSH в настоящее время работает над ремастером Half-Life 2 на движке Source 2013. Этот фанатский ремастер будет отличаться улучшенной графикой и физикой, и скоро мы получим его демоверсию.
Ремастер называется Half-Life 2: Remake и обещает несколько интересных улучшений. В нём будет реалистичная физика пуль и разрушаемые объекты, как в играх серии Battlefield. Тени будут меняться в реальном времени во время игры благодаря каскадным картам теней. Вас также ждут эффекты движущегося неба, которые сделают игру ещё более живой.
Демоверсия Half-Life 2: Remake, скорее всего, будет посвящена демоверсии Lost Coast. Это демо, которое Valve также выпустила для демонстрации возможностей движка Source для Half-Life 2.
Точная дата выхода демо пока неизвестна.
Смысл ее с нуля за неделю в унреале можно соорудить обычная бродилка из 90х.
Зеля, ты чего тут забыл?
Смысл? Обычная халва с синематиком вполне годна в качестве ремастера.
Синематик мод хоть и довольно неплох, проходил с ним игру в году 2017 кажется, но тут совершенно другой уровень.
Ну к синематику прилагались альтернативные модели героев. Вполне годные по нынешним меркам.
Накачал модов и смеет это ремастером называть ,но ему мало и в названии аж remake написал
Назвал бы redux ,то было бы не так позорно
Главное чтобы Valve не завернула.
А были инциденты?
Из относительно свеженького
Фанатский ремейк классической Counter-Strike на базе CS:GO отменён — Valve запретила выпускать Classic Offensive
Ну если не ошибаюсь мододелы взяли модельки, бренд. Еще и не согласовали с самим валв о моде своем, что и получили по жопе. У других то нормально все было, даже у мододелов Black Mesa. По сути своем, исполняй правила и согласовывай с валв, а не в тени клепай себе что-то.
Это надеюсь без отвратного ртиикс ремикса будет
Трассировка пути будет ли в ремастере? 🙏 // Nvidia Power
У Стиме есть отдельная RTX версия
Сейчас ведь модно всё делать на UE5. Поэтому вопрос - почему не на UE5?
Сложный наверное и требовательный движок. Сталкер 2 ничему не научил? Есть RTX версия, можешь в нее поиграть
У Аликс глаза капец странные
И она белая)
Рамзи, изыди
А что то новое будет?
Круто конечно, но что с лицом Аликс?) Текстуры четче, но она как то свой шарм потеряла так...