Half-Life: Alyx 23.03.2020
7.8 439 оценок

Состоялся релиз русской озвучки Half-Life: Alyx от студии GamesVoice

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butcher69
Новости

Студия озвучания GamesVoice сообщила о релизе русской озвучки Half-Life: Alyx. Самая игра вышла в сентябре 23 марта 2020 да для VR, а затем получила модификацию для прохождения без VR

Пора отправиться на улицы Сити-17 в сопровождении знаковых для серии голосов, которые наполняли путешествие Гордона Фримена постсоветским колоритом более пятнадцати лет назад. Погрузитесь во вселенную Half-Life и разгадайте тайну загадочного Хранилища!

Локализация доступна как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam. Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент и мод без VR.

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Half-Life: Alyx "Трейнер +4" [1.5.4] {iNvIcTUs oRCuS / HoG}
Half-Life: Alyx "Трейнер +4" [1.5.4] {iNvIcTUs oRCuS / HoG}
Комментарии: 12
Ваш комментарий
aka_poroh

Урааа, теперь полное погружение обеспечено

2
the gift of understanding

Нет конечно, если у тебя нет VR

-1
0ncnjqybr the gift of understanding

VR не нужен.

0
the gift of understanding 0ncnjqybr
VR не нужен.

Тему у кого, нв него нет денег., даже если есть мод под управление на клавиатуре, это ничего не меняет, полное погружение только через виртуальную реальность

-2
0ncnjqybr the gift of understanding

VR в принципе не нужен. Нигде.

1
OculusMortem 0ncnjqybr

ВР нужен. Для такой игры, как Аликс - обязательно и безприкословно.

0
Кей Овальд

Щикарно. Как раз всю серию по этому миру перепрошёл. :) Теперь бы скидки на игру дождаться.

0
Mandalordek

Прозоровский как всегда великолепен 💪

0
Виктор Тишкин

ОГОНЬ.

это повод перепройти игру я щитаю)

0