Состоялся релиз русской озвучки Half-Life: Alyx от студии GamesVoice ©

Студия озвучания GamesVoice сообщила о релизе русской озвучки Half-Life: Alyx. Самая игра вышла в сентябре 23 марта 2020 да для VR, а затем получила модификацию для прохождения без VR

Пора отправиться на улицы Сити-17 в сопровождении знаковых для серии голосов, которые наполняли путешествие Гордона Фримена постсоветским колоритом более пятнадцати лет назад. Погрузитесь во вселенную Half-Life и разгадайте тайну загадочного Хранилища!

Локализация доступна как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam. Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент и мод без VR.