Состоялся релиз русской озвучки Half-Life: Alyx от студии GamesVoice

Студия озвучания GamesVoice сообщила о релизе русской озвучки Half-Life: Alyx. Самая игра вышла в сентябре 23 марта 2020 да для VR, а затем получила модификацию для прохождения без VR
Пора отправиться на улицы Сити-17 в сопровождении знаковых для серии голосов, которые наполняли путешествие Гордона Фримена постсоветским колоритом более пятнадцати лет назад. Погрузитесь во вселенную Half-Life и разгадайте тайну загадочного Хранилища!
Локализация доступна как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam. Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент и мод без VR.
Урааа, теперь полное погружение обеспечено
Нет конечно, если у тебя нет VR
VR не нужен.
Тему у кого, нв него нет денег., даже если есть мод под управление на клавиатуре, это ничего не меняет, полное погружение только через виртуальную реальность
VR в принципе не нужен. Нигде.
ВР нужен. Для такой игры, как Аликс - обязательно и безприкословно.
Щикарно. Как раз всю серию по этому миру перепрошёл. :) Теперь бы скидки на игру дождаться.
Прозоровский как всегда великолепен 💪
ОГОНЬ.
это повод перепройти игру я щитаю)