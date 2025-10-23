ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 559 оценок

Инсайдер Том Хендерсон подтверждает, что Halo выйдет на PS5

monk70 monk70

Инсайдер Том Хендерсон подтвердил, что новая игра Halo может быть анонсирована уже 24 октября, во время чемпионата мира по Halo. Вероятно, речь идёт о ремейке Halo: Combat Evolved, который выйдет не только на Xbox, но и на PlayStation 5.

Первую информацию раскрыл инсайдер Rebs Gaming, который сообщил, что ведётся работа над обновлённой версией культовой игры, созданной совместно с Virtuos на базе Unreal Engine 5 и Blam Engine.

Том Хендерсон (известный своими достоверными репортажами) предположил, что было бы странно увидеть Halo на PS5, намекнув, что игроки, которые ещё не успели поиграть в игру, будут в восторге. Его слова подтверждают, что бывший эксклюзив Xbox и знаковая игра выходит на конкурирующую платформу Sony.

Таким образом, Microsoft продолжает свою мультиплатформенную стратегию, в рамках которой она уже несколько месяцев выпускает свои игры вне экосистемы Xbox.

Официальный анонс ожидается завтра, 24 октября, во время киберспортивного мероприятия Halo. Именно тогда мы сможем узнать больше о проекте и возможном выходе ремейка.

4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий