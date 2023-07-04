Бесплатный сетевой режим Halo Infinite потерял 98% игроков в Steam ©

Вслед за весьма тревожными новостями от студии 343 Industries, где упоминается частичное сворачивание поддержки Halo Infinite, в шутере наблюдается самое большое падение активности. Бесплатный сетевой режим игры потерял около 98% своей основной аудитории в Steam с момента запуска в ноябре 2021 года. Если релиз многопользовательской Halo Infinite был признан официально успешным, то в долгосрочной перспективе шутер явно провалился.

Согласно данным аналитического портала SteamDB, около 98% игроков Halo Infinite в Steam больше не запускают игру. В общей сложности шутер в пик своей популярности привлек больше 272 тысяч пользователей и мог конкурировать с другими популярными играми, однако теперь это недостижимые цифры. Сетевой режим теперь привлекает не больше 5-6 тысяч пользователей, однако довольно часто онлайн падает и вовсе до 3 тысяч игроков.

Сами игроки активно критикуют Halo Infinite и винят в падении активности разработчиков шутера. По мнению пользователей, студия 343 Industries внедряет в проект слишком агрессивные методы монетизации, что раздражает и отталкивает многих геймеров. Более того, некоторые поклонники Halo считают, что отсутствие значимых новых функций и карт оттолкнуло самых преданных игроков от Halo Infinite и поэтому в игре осталось только 2% игроков от былой аудитории.

Исчезновение игроков в Steam является тревожным знаком для Halo Infinite и будущих обновлений, ведь первоначальный план Microsoft предусматривал поддержку шутера на протяжении 10 лет.