Бесплатный сетевой режим Halo Infinite потерял 98% игроков в Steam

Вслед за весьма тревожными новостями от студии 343 Industries, где упоминается частичное сворачивание поддержки Halo Infinite, в шутере наблюдается самое большое падение активности. Бесплатный сетевой режим игры потерял около 98% своей основной аудитории в Steam с момента запуска в ноябре 2021 года. Если релиз многопользовательской Halo Infinite был признан официально успешным, то в долгосрочной перспективе шутер явно провалился.
Согласно данным аналитического портала SteamDB, около 98% игроков Halo Infinite в Steam больше не запускают игру. В общей сложности шутер в пик своей популярности привлек больше 272 тысяч пользователей и мог конкурировать с другими популярными играми, однако теперь это недостижимые цифры. Сетевой режим теперь привлекает не больше 5-6 тысяч пользователей, однако довольно часто онлайн падает и вовсе до 3 тысяч игроков.
Сами игроки активно критикуют Halo Infinite и винят в падении активности разработчиков шутера. По мнению пользователей, студия 343 Industries внедряет в проект слишком агрессивные методы монетизации, что раздражает и отталкивает многих геймеров. Более того, некоторые поклонники Halo считают, что отсутствие значимых новых функций и карт оттолкнуло самых преданных игроков от Halo Infinite и поэтому в игре осталось только 2% игроков от былой аудитории.
Исчезновение игроков в Steam является тревожным знаком для Halo Infinite и будущих обновлений, ведь первоначальный план Microsoft предусматривал поддержку шутера на протяжении 10 лет.
да и пусть, игра то так себе
игра шлак
Да там вроде он онлайн за пару месяцев прилично потерял или даже быстрее. Остались только самые "любители" и читаки. А про сингл который вышел позднее вообще никто не вспомнил, а те кто вспомнил - плевался.
Помню как их ругали, мол контента нет, делайте быстрее контент, а разрабы говорили игорькам мол идите нахрен, у нас отпуск после выпуска игры, нихрена не сделали и как итог колда которую все ругали их обошла по деньгам и аудитории.