Бывший руководитель Xbox уверен, что Halo скоро отправится на PS5

В феврале игровое подразделение Xbox объявило об изменении своего отношения к эксклюзивам. Теперь компания не станет себя ограничивать ПК и будет выпускать собственные игры на платформах конкурентов. Пока в Xbox действуют очень осторожно, портируя лишь небольшие игры и малоизвестные франшизы. Многие аналитики предрекают, что в скором времени до PS5 доберутся действительно важные хиты, с этим высказыванием также оказался согласен один из бывших руководителей компании Xbox Питер Мур.

В разговоре с журналистами Питер Мур, который стоял за запуском первой консоли Xbox и продвигал эксклюзивы для этой платформы самыми разными способами, достаточно позитивно отреагировал на смену стратегии компании. По его словам, уменьшение эксклюзивности на любой платформе идет только на пользу игровому сообществу, разрушая границы между игроками и разработчиками. Геймеры теперь могут получить уникальные проекты на удобные для себя устройствах, а создатели игр могут сосредоточиться непосредственно на производственном процессе, не отвлекаясь на фактор междоусобной конкуренции, считает Мур.

По мнению бывшего руководителя Xbox, появления таких главных хитов как Starfield, Senua's Saga: Hellblade 2, The Elder Scrolls 6 и других игр на PlayStation 5 лишь вопрос времени. Как отмечает Питер Мур, вероятно сейчас руководство Microsoft не спешит с портированием своих новинок и сосредоточено на переносе своих старых, но известных франшиз. Наиболее подходящим среди всех кажется серия Halo. По мнению Питера Мура, с Sony уже могут вестись переговоры о дебюте этой культовой франшизы.