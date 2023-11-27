Для Halo Infinite ищут дизайнера многопользовательских плейлистов

Бесплатный сетевой шутер Halo Infinite от разработчиков студии 343 Industries и игрового подразделения Xbox переживает не самые лучшие времена. Практически весь 2023 год проект активно терял игроков, однако его создатели пока явно не планируют сворачивать поддержку. Недавний сезон подарил фанатам надежду на светлое будущее, а опубликованный список вакансий 343 Industries дает понять, что студия начинает прислушиваться к критике.

Согласно официальному сайту 343 Industries, в команду требуется дизайнер многопользовательских плейлистов с богатым опытом в многопользовательских проектах. Данная вакансия намекает на более тесную интеграцию пользовательских работ из Forge в сетевую составляющую Halo Infinite.

В описании к вакансии четко указывается роль дизайнера многопользовательских плейлистов для Halo Infinite. Эта роль включает в себя помощь в поиске, проверке и добавлении контента из Forge, созданного сообществом, в плейлисты, а также прямую работу с Forger. Такое внимание к Forger означает, что игрокам станет проще делиться интересными режимами, испытаниями и картами, которые они создали собственными руками через встроенный редактор уровней.