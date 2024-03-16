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Halo Infinite 15.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.6 516 оценок

Easy Anti-Cheat появится в ближайшем обновлении Halo Infinite

Gruz_
Новости

Компания 343 Industries, являющаяся частью Xbox Game Studios, на своем официальном сайте поделилась информацией о следующем обновлении для Halo Infinite, который выйдет 19 марта.

По словам 343 Industries, в следующем обновлении Halo Infinite появится система защиты от мошенничества Easy Anti-Cheat, которую разработала одна из дочерних компаний Epic Games. Стоит также напомнить, что в других играх от Xbox Game Studios также используется это программное обеспечение для защиты своих многопользовательских игр, таких как Sea of Thieves, которая получила свое последнее обновление по этой программе.

Кроме того, в ближайшем обновлении Halo Infinite добавят сетевые улучшения, улучшения стабильности, ребалансировку оружия и новые многопользовательские карты, например "Headlong"

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
qDan

На 4 году существования, решили-таки внедрить античит... разработчики случаем, родом не из Эстонии?

1
ДЕНИСКА_омск

Это гуано тока тормозов добавляет, вон в "финалс" толку 0 от этого гуаночита

-1
Freund Benno

Уже поздно

0