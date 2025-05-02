Halo Infinite анонсирует операцию Last Stand и новый режим

343 Industries поделилась подробностями о следующей операции в Halo Infinite — Last Stand, которую официально представят 2 мая.

В игре появится плейлист Firefight под названием Battle of the Academy, где игроки будут проходить уровни по очереди, как в кампании. Запуск режима намечен на 6 мая — вероятно, в этот же день стартует и сама операция.

Ожидаются новые режимы, плейлисты и косметика, включая броню Orion, замеченную в тизере. Игрокам снова будет доступен прогресс через бесплатный и премиум-пасы. Текущая операция Forerunner завершается в первую неделю мая.