Компания Paramount представила первый официальный трейлер второго сезона сериала Halo в преддверии его выхода на экраны 8 февраля 2024 года.

Сериал Halo производится компаниями Amblin Television и 343 Industries. Сериал рассказывает о культовом конфликте между человечеством и инопланетянами, известными под общим названием Ковенант. Главный герой - Мастер Чиф, солдат, принимающий участие в борьбе с Ковенантом.

В сети появился следующий синопсис:

Мастер-Чиф Джон-117 ведет свою команду элитных спартанцев против инопланетной угрозы, известной как Ковенант. Будучи лучшей надеждой человечества на победу в войне, Джон-117 обнаруживает свою глубокую связь с таинственной инопланетной структурой, в которой хранится ключ к спасению или уничтожению человечества - Хало.