По мотивам Halo выйдет настольная игра с миниатюрами

Для определенного поколения геймеров Halo стала знакомством с современными шутерами. Космическая опера от Bungie - это мир, наполненный экшеном, войной и большими идеями. Этот мир 343 Industries и Mantic Games хотят перенести в миниатюры, выпустив официальную игру по мотивам Halo.

Как сообщается на сайте Mantic Games, британский разработчик настольных игр объявил о сотрудничестве с 343 Industries, чтобы выпустить новую игру с миниатюрами Halo.

Как следует из минималистичного пресс-изображения, размещенного на сайте, новая игра с миниатюрами появится в розничной продаже в сентябре 2024 года. Поклонники Halo могут ожидать увидеть миниатюры спартанцев, которые оживят сражения в игре, ориентированной как на новичков, так и на ветеранов настольных игр.

"Мы очень рады сотрудничать с 343 Industries, чтобы принести Halo в настольные игры", - сказал Ронни Рентон, генеральный директор и основатель Mantic Games. "Перестрелка на столе с перемещением спартанцев в укрытие и из укрытия позволяет игрокам по-новому и по-особому воспринимать происходящее. У нас получилась захватывающая и конкурентоспособная игра от увлеченной команды талантливых скульпторов, художников и дизайнеров, которые создали невероятный опыт Halo".

Mantic Games - не новичок в создании соревновательных настольных игр. Среди их работ - Dreadball, который в нашем обзоре основного набора второго издания высоко оценивается за гибкость и разнообразие в подборе команд, и роботизированная спортивная игра OverDrive.

Кроме анонса, о миниатюре Halo больше ничего не известно. В сообщении подтверждается, что Mantic и 343 Industries скоро расскажут об игре больше, включая превью, которое выйдет в марте.