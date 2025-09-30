Уже в октябре состоится полноценный анонс новой части Halo

После громкой встряски внутри студии — сокращений, переформирования команды и перехода разработки на Unreal Engine 5 — создатели культовой серии готовы впервые показать, над чем работают. Организаторы подтвердили, что на Halo World Championship в пятницу, 24 октября, команда Halo выйдет на Main Stage с презентацией «того, что мы делаем», а затем проведёт расширенную панель-разбор на Community Stage.

В свежем сообщении разработчики напомнили, что ещё в июне обещали продолжить разговор, начатый на прошлогоднем HaloWC и в ролике “A New Dawn”. Теперь же обе секции — и выступление на главной сцене, и «deep dive» по проектам — пройдут днём 24 октября, так что зрителям советуют приходить заранее, «чтобы не пропустить ни секунды».

Какие именно форматы покажут (одну игру или несколько инициатив под брендом Halo), студия не уточняет, но подчёркивает, что это будет именно первый взгляд на их текущие Halo-проекты. Для фанатов серии это станет первым серьёзным апдейтом со времени перестройки команды и смены технологической базы.