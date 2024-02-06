Второй сезон сериала Halo получает очень сдержанные отзывы прессы

Экранизация культового шутера Halo от Paramount в виде сериала была принята крайне неоднозначно. Первый сезон, несмотря на качественные спецэффекты и зрелищные перестрелки, разгневал фанатов серии. Изменения в сюжете, внесенные некоторыми деталями, смогли шокировать даже автора оригинальных игр. Второй сезон мог исправить некоторые ошибки, но, похоже, этого не произошло. Появились первые оценки продолжения сериала Halo, которые вызывают настороженность.

Издания, ориентированные исключительно на игры, в основном выставляют второму сезону Halo положительные оценки от 7 до 8 баллов из 10. Эти оценки объясняются тем, что фанаты франшизы оценят появление любимых персонажей и эпическую историю, хотя она немного расходится с оригинальным сюжетом игр. Кинокритики же остаются непреклонными и ставят проекту не более 6 баллов. Их разочаровала общая динамика, банальный сюжет и блеклые персонажи, которые не получили должного развития во втором сезоне.

Некоторые оценки второго сезона Halo:

8/10 - XboxEra

7.5/10 - ButWhyTho

6/10 - GamesRadar+

6/10 - ScreenRant

4/10 - SlashFilm

По мнению рецензентов, второй сезон Halo может понравиться, если вы готовы дать ему шанс. К сожалению, шоу не сможет переубедить разочарованных игроков и фанатов, но у проекта есть предпосылки для исправления самых грубых ошибок.

Премьера второго сезона сериала состоится 8 февраля.