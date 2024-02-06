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об игре
Halo Infinite 15.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.5 496 оценок

Второй сезон сериала Halo получает очень сдержанные отзывы прессы

Gutsz
Новости

Экранизация культового шутера Halo от Paramount в виде сериала была принята крайне неоднозначно. Первый сезон, несмотря на качественные спецэффекты и зрелищные перестрелки, разгневал фанатов серии. Изменения в сюжете, внесенные некоторыми деталями, смогли шокировать даже автора оригинальных игр. Второй сезон мог исправить некоторые ошибки, но, похоже, этого не произошло. Появились первые оценки продолжения сериала Halo, которые вызывают настороженность.

Издания, ориентированные исключительно на игры, в основном выставляют второму сезону Halo положительные оценки от 7 до 8 баллов из 10. Эти оценки объясняются тем, что фанаты франшизы оценят появление любимых персонажей и эпическую историю, хотя она немного расходится с оригинальным сюжетом игр. Кинокритики же остаются непреклонными и ставят проекту не более 6 баллов. Их разочаровала общая динамика, банальный сюжет и блеклые персонажи, которые не получили должного развития во втором сезоне.

Некоторые оценки второго сезона Halo:

  • 8/10 - XboxEra
  • 7.5/10 - ButWhyTho
  • 6/10 - GamesRadar+
  • 6/10 - ScreenRant
  • 4/10 - SlashFilm

По мнению рецензентов, второй сезон Halo может понравиться, если вы готовы дать ему шанс. К сожалению, шоу не сможет переубедить разочарованных игроков и фанатов, но у проекта есть предпосылки для исправления самых грубых ошибок.

Премьера второго сезона сериала состоится 8 февраля.

13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
AdamantOkha_00

Сериал просто зашквар , о чем тут говорить. Мастер Чиф вместо того , что бы "валить" Ковенант , удобно устроился на Пределе , временами присовывая какой то белобрысой "Нетакусе" ...

9
da2dy

Ну в первом сезоне была пара эффектных сцен, но в целом сериал и не претендует ни на что. Пацанам из Парамаунт просто нужно немного новых зрителей.

2
Deathdoor

Не нужно быть фанатом серии, чтобы понять, что сериал слабо поставлен.

3
DrZoiberg

слабо не то слово, посредственно. Ну что ты хочешь, на сериал было выделены две банки пива и не свежий сэндвич

-1
Solstice

Просто Мастеру Чифу нужно перестать снимать шлем (это жутко бесит зрителей)

1
GraF68ru

по традиции экбок-пацанам понравилось, не понимаю чего все носятся с этой серией, половина игр срань унылая.

0
MLuschikov

самая высокая оценка от издания, в названии которого есть слово Xbox; почему я не удивлён

0
Magnusss

значит все ок . в их лазах хорошее произведения откровенный трешь для зрителей

0
Floww

На фанатов наплевать, если будет на уровне прекрасного первого сезона то это шикарно)

-2
Antoxanotdance

значит нормальный сериал будет

-2