Ролевая игра с открытым миром Hammerwatch 2 стала доступна на ПК

Игра в жанре экшен-приключение, где вы берёте на себя роль одного из пяти героев, которые должны спасти королевство Хериан от зловещего Блайта Ужасного и его драконьей армии. Вы можете отправиться в опасное путешествие в одиночку или с командой из трёх друзей через онлайн-кооператив.

Вы будете исследовать разнообразные локации, выполнять задания, помогать местным жителям, собирать ресурсы и крафтить полезные предметы. Hammerwatch 2 также имеет динамическую систему дня и ночи и погоды, которая влияет на геймплей и атмосферу игры.