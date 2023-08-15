Ролевая игра с открытым миром Hammerwatch 2 стала доступна на ПК

Сегодня Modus Games и Crackshell объединились, чтобы отправить игоков сразиться с Ужасным Блайтом (Blight the Horrible), когда Hammerwatch II появилась на PC в сервисе Steam. Сразитесь с силами зла в разнообразных условиях, создавая оружие и зелья, в совершенно новом продолжении классического инди-хита.
Сегодняшний запуск игры сопровождался новым трейлером, демонстрирующим огромное и разнообразное королевство, которое игроки будут исследовать, помогая королю Роланду в его борьбе с Блайтом Ужасным и его армией драконов. Сражайтесь с огромными чудовищами и полчищами нежити в эпическом квесте с совершенно новыми возможностями и огромным открытым миром.
Те, кто хочет начать свой путь на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5, смогут начать свое эпическое путешествие позднее.
Если брать это...
https://store.steampowered.com/bundle/34199/Hammerwatch_II_The_Chronicles_Edition/
То вы получите ремастер первой части Hammerwatch.