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Handball 17 11.11.2016
Симулятор, Спорт
0 0 оценок

Легенда пала: появился новый взломщик Denuvo, взломавший Handball 17

AceTheKing
Новости

Сегодня появилась довольно неожиданная новость: некий пользователь Delusional выложил взлом для игры Handball 17, которая многие годы оставалась невзломанной и была защищена Denuvo. За это время игра даже превратилась в мем, на фоне бесполезности в защите старого, никому ненужного симулятора гандбола.

Несмотря на то, что в игре использовалась старая версия Denuvo, это все равно впечатляет - уже несколько лет никто кроме исчезнувшей Empress в принципе не мог взломать Denuvo даже старой версии. Это даёт надежду на то, что взломщик после своего первого шуточного взлома, сможет взломать нечто более серьёзное.

Дальнейшие планы нового загадочного взломщика неизвестны - он оставил лишь сообщение со взломом.

71
54
Handball 17
11.11.2016
Комментарии: 54
Ваш комментарий
DenisVTR

Будем надеяться что это только начало, а не разовая акция от нефиг делать.

23
JustA_NiceGuy

Устали хакеры от краж данных банковских карт. Нажились. Пора и чем-то более бесполезным заняться))

0
HITMAN 5

Даёшь Dead Space, Atomic Heart, Star Wars Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage

19
EllardPlay

+ за Atomic Heart если акция не разовая

2
Lereman

Атомик Харт и купить можно было бы. Игра мега годна. Легко может считаться ГОТИ 2023 года. Плюс поддержать наших ребят копеечкой за труд.

1
ylex EllardPlay

Покупаете аккаунт Стим за 100 р. И будет вам счастье.

-5
Queelag ylex

Ну да,в чем проблема)Я вон ДД2 за 100р прохожу))

-3
Dasdag Queelag

платить больше 10р всяким всратым активаторщикам- себя не уважать.

3
hamshut

Емае, как раз сегодня думал о том, как все плачевно на пиратском поле) Надеюсь, что найдутся все-таки энтузиасты, которые придумают автоматизированный взлом на дерьмово!)

12
Vlad_99

Ее так долго никто не мог взломать потому что никто и не взламывал,она никому не нужна.

12
KnDiman

Тут главное не ценность взломанной игры, а то, что появился новый взломщик. И не важно старая версия denuvo или новая, empress тоже со старой начинала, тут главное, чтобы человек не забросил и продолжил взламывать, а там и до нормальных игр дойдёт.

9
ИГРЫ НА ПЕЧи

Это победа, однозначна!

8
Гомер11

Какому-то ноунейму настолько некуда девать время, что он потратил его на какой-то никому ненужный фуфел. XD

7
Asoka TLT

Начало положено

4
Alex Row

Ну такое- старые версии ломала не только эмпресс, но и другие. С каждой новой версией денуво ломщиков становилось все меньше и меньше, пока не осталась одна- да и та, в конце концов куда-то делась. Так что радоваться и откупоривать ром пока рано- посмотрим, справится ли новичок с более свежими версиями денуво.

3
calvin_orange

Даешь Star Wars Jedi: Survivor!

2
Perseus_33

А куда пропала Императрица? Были какие-то новости? слухи? И когда она крайнюю игру ломанула?

2
Леший3

ничего не слышно пока

1
Perseus_33 Леший3

Жаль, конечно.

0
fundamentalist

бабла насобирал чел с лохов, под ником императрица, и свалил, второй вариант ему пригрозили яйцами накормить на обед, его же, и он благоразумно принял это как реальную угрозу, если продолжит крякать дерьнуву

1
jax baron

Короче после ругни со скидроу она скрылась, дальше в январе у неё был суд (так как это вокси) но у там тоже всё разрешилось шя тупо сидит донаты получает ( но скрывается).

-1
Евгений Кондратенко

Мне почему-то кажется, что это все одни и те же кулхацкеры. Ник поменяют, взломают игру доселе невзломаную и выдают себя за нового борцуна с Denuvo.

0
MNM 1985

Ладно взломал бы FIFA, но гандбол ))))

2
Капитан Баттхерт

Мощную игру взломал.

2
Ниалот Нзотович

Вышла dragons dogma 2, а они гандбол взламывают. Мне срочно надо полторашку крепкого.

1
luVol

Если он её взламывал 7 лет, то продуктивность не вдохновляет

1
Ambrosian

Да и этот пропадет. Таких энтузиастов 1 на несколько лет, их легко купить и заставить работать на себя

1
syberroma

Молодец конечно, но много ли у нас виртуальных гандболистов.

1
Леший3

новые взломщики это всегда отлично!!)

1
yariko ookami

А может просто Емпресс перелогинился?

0
Shigofumi

Говорят Empress подалась на onlyfans ...

0
averma_n

есть ссылка ?)

-1
ratte88

Это же трап вокси, какой онлифанс? Хотя, его (её) фанатам не привыкать, для них и баба с членом - нормально.

0
Nodas ratte88
Это же трап вокси

Откуда инфа ? Или очередные пустые слова

-1
Vertoderan

Весеннее обострение. В дурке отдыхает.

0
Леший3

нет

0
Ред Квадратов

Так в том и дело, старые версии Дуньки ломаются. Эмпресс еще на кого-то бочку катила, что челик взламывает старые спортивные симуляторы, со старой защитой Денувы и гордится этим. Так что, это либо тот же чел, только его заметили, а если не он, то значит не единственный как написано.

0
askazanov

Может он хотя бы с остальных Call of duty зазиту обойдёт!? )

0
Kot9lra street

никому не нужный мусор по сути обошёл, обойди что нибудь годное)

0
Wishmaster89nur

Прямо неуловимый Джо какой-то...

0
Евгений Кондратенко

Так недавно буквально был пост тут про то, как чел тестил денуву и научился подделывать токен для запуска игры. Тут дело не в сложности, а в долгом и рутинном процессе. Никто просто не хочет тратить столько времени. Ушлая (ушлый) Empress занималась таким за донаты.

0
cuckold

А щачем этой игре нужен бвл Денуево?

0
YourDevil54

то что эмпресс не взломала ее не значит она не может. ей тупо не нужна эта игра

-1
HellowRainbow

Эмпресс и большее гoвнище взламвывала

4
vertehwost

Handball 17, спасибо поржал

-1
Menestrel-irk
-2
001fess

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

-9
Barsik38

Как раз долго - эта игра вышла 7,5 лет назад, а новые версии денуво взламывать в разы сложнее, новый взломщик может и не потянуть

3