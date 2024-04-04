Легенда пала: появился новый взломщик Denuvo, взломавший Handball 17

Сегодня появилась довольно неожиданная новость: некий пользователь Delusional выложил взлом для игры Handball 17, которая многие годы оставалась невзломанной и была защищена Denuvo. За это время игра даже превратилась в мем, на фоне бесполезности в защите старого, никому ненужного симулятора гандбола.

Несмотря на то, что в игре использовалась старая версия Denuvo, это все равно впечатляет - уже несколько лет никто кроме исчезнувшей Empress в принципе не мог взломать Denuvo даже старой версии. Это даёт надежду на то, что взломщик после своего первого шуточного взлома, сможет взломать нечто более серьёзное.

Дальнейшие планы нового загадочного взломщика неизвестны - он оставил лишь сообщение со взломом.