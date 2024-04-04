Легенда пала: появился новый взломщик Denuvo, взломавший Handball 17

Сегодня появилась довольно неожиданная новость: некий пользователь Delusional выложил взлом для игры Handball 17, которая многие годы оставалась невзломанной и была защищена Denuvo. За это время игра даже превратилась в мем, на фоне бесполезности в защите старого, никому ненужного симулятора гандбола.
Несмотря на то, что в игре использовалась старая версия Denuvo, это все равно впечатляет - уже несколько лет никто кроме исчезнувшей Empress в принципе не мог взломать Denuvo даже старой версии. Это даёт надежду на то, что взломщик после своего первого шуточного взлома, сможет взломать нечто более серьёзное.
Дальнейшие планы нового загадочного взломщика неизвестны - он оставил лишь сообщение со взломом.
Будем надеяться что это только начало, а не разовая акция от нефиг делать.
Устали хакеры от краж данных банковских карт. Нажились. Пора и чем-то более бесполезным заняться))
Даёшь Dead Space, Atomic Heart, Star Wars Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage
+ за Atomic Heart если акция не разовая
Атомик Харт и купить можно было бы. Игра мега годна. Легко может считаться ГОТИ 2023 года. Плюс поддержать наших ребят копеечкой за труд.
Покупаете аккаунт Стим за 100 р. И будет вам счастье.
Ну да,в чем проблема)Я вон ДД2 за 100р прохожу))
платить больше 10р всяким всратым активаторщикам- себя не уважать.
Емае, как раз сегодня думал о том, как все плачевно на пиратском поле) Надеюсь, что найдутся все-таки энтузиасты, которые придумают автоматизированный взлом на дерьмово!)
Ее так долго никто не мог взломать потому что никто и не взламывал,она никому не нужна.
Тут главное не ценность взломанной игры, а то, что появился новый взломщик. И не важно старая версия denuvo или новая, empress тоже со старой начинала, тут главное, чтобы человек не забросил и продолжил взламывать, а там и до нормальных игр дойдёт.
Это победа, однозначна!
Какому-то ноунейму настолько некуда девать время, что он потратил его на какой-то никому ненужный фуфел. XD
Начало положено
Ну такое- старые версии ломала не только эмпресс, но и другие. С каждой новой версией денуво ломщиков становилось все меньше и меньше, пока не осталась одна- да и та, в конце концов куда-то делась. Так что радоваться и откупоривать ром пока рано- посмотрим, справится ли новичок с более свежими версиями денуво.
Даешь Star Wars Jedi: Survivor!
А куда пропала Императрица? Были какие-то новости? слухи? И когда она крайнюю игру ломанула?
ничего не слышно пока
Жаль, конечно.
бабла насобирал чел с лохов, под ником императрица, и свалил, второй вариант ему пригрозили яйцами накормить на обед, его же, и он благоразумно принял это как реальную угрозу, если продолжит крякать дерьнуву
Короче после ругни со скидроу она скрылась, дальше в январе у неё был суд (так как это вокси) но у там тоже всё разрешилось шя тупо сидит донаты получает ( но скрывается).
Мне почему-то кажется, что это все одни и те же кулхацкеры. Ник поменяют, взломают игру доселе невзломаную и выдают себя за нового борцуна с Denuvo.
Ладно взломал бы FIFA, но гандбол ))))
Мощную игру взломал.
Вышла dragons dogma 2, а они гандбол взламывают. Мне срочно надо полторашку крепкого.
Если он её взламывал 7 лет, то продуктивность не вдохновляет
Да и этот пропадет. Таких энтузиастов 1 на несколько лет, их легко купить и заставить работать на себя
Молодец конечно, но много ли у нас виртуальных гандболистов.
новые взломщики это всегда отлично!!)
А может просто Емпресс перелогинился?
Говорят Empress подалась на onlyfans ...
есть ссылка ?)
Это же трап вокси, какой онлифанс? Хотя, его (её) фанатам не привыкать, для них и баба с членом - нормально.
Откуда инфа ? Или очередные пустые слова
Весеннее обострение. В дурке отдыхает.
нет
Так в том и дело, старые версии Дуньки ломаются. Эмпресс еще на кого-то бочку катила, что челик взламывает старые спортивные симуляторы, со старой защитой Денувы и гордится этим. Так что, это либо тот же чел, только его заметили, а если не он, то значит не единственный как написано.
Может он хотя бы с остальных Call of duty зазиту обойдёт!? )
никому не нужный мусор по сути обошёл, обойди что нибудь годное)
Прямо неуловимый Джо какой-то...
Так недавно буквально был пост тут про то, как чел тестил денуву и научился подделывать токен для запуска игры. Тут дело не в сложности, а в долгом и рутинном процессе. Никто просто не хочет тратить столько времени. Ушлая (ушлый) Empress занималась таким за донаты.
А щачем этой игре нужен бвл Денуево?
то что эмпресс не взломала ее не значит она не может. ей тупо не нужна эта игра
Эмпресс и большее гoвнище взламвывала
Handball 17, спасибо поржал
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
Как раз долго - эта игра вышла 7,5 лет назад, а новые версии денуво взламывать в разы сложнее, новый взломщик может и не потянуть