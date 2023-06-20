Авторы Harry Potter: Magic Awakened назвали точную дату глобального релиза ©

Вместе с геймплейным видеороликом разработчики многопользовательской ККИ Harry Potter: Magic Awakened назвали точную дату выхода на глобальном рынке. Ожидать проект можно уже в конце этого месяца, а именно 27 июня. Фанатам франшизы "Гарри Поттера" и любителям карточных игр такой проект может стать по душе. К тому же он относится к MMO.

Harry Potter: Magic Awakened - это карточная многопользовательская игра для смартфонов, разрабатываемый на основе небезызвестной вселенной "Гарри Поттера". В ней пользователи смогут создать своего персонажа, коллекционировать карты, выступающие в роли заклинаний, проходить разнообразные миссии, сражаться на PvP-аренах и даже путешествовать на метле, исследуя культовые места франшизы. Игра будет доступна для смартфонов под управлением iOS и Android.