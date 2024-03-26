Разработка Haunted Chocolatier возобновится после выхода обновления 1.6 для Stardew Valley на всех платформах

Разработчик Эрик "ConcernedApe" Барон сообщил, что вернется к разработке своей следующей игры, Haunted Chocolatier, как только будет уверен, что работа над недавно вышедшим крупным обновлением для Stardew Valley будет завершена.

По словам Бароне, это включает в себя выход обновления Stardew Valley на всех остальных платформах, а также исправление всех ошибок, которые могут появиться у игроков в последнем патче.

К слову, обновление 1.6 для Stardew Valley - одно из самых крупных обновлений игры — было выпущено на прошлой неделе на ПК. Обновление принесло с собой множество нового контента, изменения баланса и добавление мультиплеера на 8 игроков.

Стоит отметить, что обновление оказалось гораздо масштабнее, чем планировал Барон, и в итоге в него вошел новый контент для самых разных аспектов игры, от фестивалей до энд-гейм контента.

Продолжение Stardew Valley, Haunted Chocolatier, было анонсировано еще в 2021 году. Однако разработка игры шла медленно. Еще в 2023 году Барон анонсировал обновление 1.6 для Stardew Valley, а также сообщил, что "берет перерыв" в разработке Haunted Chocolatier.