Потрясающая приключенческая игра Hauntii выйдет на ПК и консолях в 2024 году ©

Издатель Firestoke Games и разработчик Moonloop Games сообщили, что они объединились, чтобы представить свое потрясающее независимое приключение Hauntii на ПК и консолях в 2024 году. Объявление было сделано вчера на демонстрации Day of the Devs с новым трейлером.

Hauntii — увлекательное приключение, построенное вокруг творческой механики привидений, которая позволяет вам владеть окружающей средой и существами, которые ее населяют. Получив контроль, вы сможете сразиться с врагами, используя особые способности обитателей Хаунти, и придумать гениальные решения, чтобы преодолеть множество проблем, разбросанных по всему очаровательному миру Хаунти.

Вы будете одержимы захватывающим сочетанием исследования, решения головоломок и стрельбы из двух джойстиков, и все это в потрясающем мире, созданном вручную, наполненном очаровательными персонажами и подкрепленным призрачной тайной, которая заставит вас погрузиться глубоко в свое прошлое.

Яркий стиль Hauntii в сочетании с очаровательным саундтреком, созданным LightReturn, создает прекрасный эстетический опыт, сочетающий в себе уют, тайну и меланхолию. Мир Hauntii — это расслабляющее и чудесное место, в котором можно легко переключаться между захватывающими головоломками, минималистичным повествованием, действием и открытиями.

Действие Hauntii происходит в Вечности, месте, которое существует за пределами космоса, где в конечном итоге оказываются все души. Ни один призрак не может по-настоящему умереть в Вечности, но всех можно сбить с пути, превратив в адские версии самих себя. Таинственная раса светящихся существ, известная как этернианцы, ведет заблудшие души к зловещей центральной башне, где они, кажется, поднимаются на более высокий план.