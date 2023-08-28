Приключенческая игра Hauntii получила новый трейлер ©

Новый трейлер потрясающего инди-приключения Firestoke и Moonloop Games «Hauntii» дебютировал на шоу Awesome Indies IGN. Этот новый трейлер дает второй взгляд на эту очаровательную игру.

Hauntii — это увлекательное приключение, построенное на творческой механике призраков, позволяющей вам владеть окружающей средой и населяющими ее существами. Взяв под свой контроль, вы сможете сражаться с врагами, используя особые способности обитателей Хонтии, и придумывать гениальные решения для преодоления множества проблем, разбросанных по очаровательному миру Хонтии.

Вас ждет захватывающее сочетание исследования, решения головоломок и стрельбы из двух палок. Все это происходит в потрясающем, созданном вручную мире, наполненном очаровательными персонажами и подкрепленном призрачной загадкой, которая заставит вас погрузиться глубоко в свое прошлое.

Яркое искусство Hauntii в сочетании с очаровательным саундтреком, созданным Майклом Уордом (Light Return), создает чудесное эстетическое впечатление, сочетающее в себе уют, тайну и меланхолию. Мир Hauntii — это расслабляющее и чудесное место, где можно легко переключаться между захватывающими головоломками, минималистичным повествованием, действием и открытиями.

Действие Hauntii происходит в Вечности, месте, существующем за пределами космоса, где в конечном итоге оказываются все души. Ни один призрак не может по-настоящему умереть в Вечности, но всех можно сбить с пути, превратить в адские версии самих себя.

Таинственная раса светящихся существ, известная как Этернианцы, ведет заблудшие души к зловещей центральной башне, где они, кажется, поднимаются на более высокий план. Они выглядят как ангелы, но никто толком не знает, кто они и откуда они пришли. Можете ли вы отправиться в башню? Сможете ли вы разгадать тайну этернианцев? Можете ли вы расшифровать свое прошлое?